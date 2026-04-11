Комунальний харківський Держпром хоче купити кросоверів на 7 млн грн – навіщо

Економіка 09:54   11.04.2026
Олена Нагорна
Обласне комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство “Держпром” оголосило закупівлю трьох автомобілів Skoda Kodiaq у комплектації Sportline на загальну суму 7,07 мільйона гривень.

Про це стало відомо із системи публічних закупівель “ProZorro”, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр”.

Аукціон має відбутись 16 квітня, а поставка — до 10 червня.

Автівки мають бути з додатковим комплектуванням (пакет Assisted Drive Plus, Convenience Plus, Simply Clever Family): інтелектуальна система допомоги при паркуванні, адаптивний круїз-контроль, обігрів вітрового скла, передня решітка з горизонтальною світловою смугою, навігаційна система, інформаційно-розважальна система 13 дюймів, електрорегулювання обох передніх сидінь, з функцією пам’яті, змінна підлога багажника, безконтактне відкриття/закриття багажника, сонцезахисна шторка для задніх бокових вікон.

Кожний кросовер коштуватиме Держпрому орієнтовно 2,35 мільйона гривень.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, поточний ремонт двох дренажних насосів планують провести на фонтані “Каскад” у саду Шевченка. Таку закупівлю на майже 460 тисяч гривень оголосило КП «Центральний парк».

