Комунальний харківський Держпром хоче купити кросоверів на 7 млн грн – навіщо
Обласне комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство “Держпром” оголосило закупівлю трьох автомобілів Skoda Kodiaq у комплектації Sportline на загальну суму 7,07 мільйона гривень.
Про це стало відомо із системи публічних закупівель “ProZorro”, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр”.
Аукціон має відбутись 16 квітня, а поставка — до 10 червня.
Автівки мають бути з додатковим комплектуванням (пакет Assisted Drive Plus, Convenience Plus, Simply Clever Family): інтелектуальна система допомоги при паркуванні, адаптивний круїз-контроль, обігрів вітрового скла, передня решітка з горизонтальною світловою смугою, навігаційна система, інформаційно-розважальна система 13 дюймів, електрорегулювання обох передніх сидінь, з функцією пам’яті, змінна підлога багажника, безконтактне відкриття/закриття багажника, сонцезахисна шторка для задніх бокових вікон.
Кожний кросовер коштуватиме Держпрому орієнтовно 2,35 мільйона гривень.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, поточний ремонт двох дренажних насосів планують провести на фонтані “Каскад” у саду Шевченка. Таку закупівлю на майже 460 тисяч гривень оголосило КП «Центральний парк».
Читайте також: Усю світову політику можна описати одним старим анектодом – Рисенко
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Харків; Теги: госпром, новини Харкова, харківський антикорупційний центр, ХАЦ;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 09:54;