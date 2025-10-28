Сьогодні 28 жовтня 2025: яке свято та день в історії

28 жовтня в Україні – День бабусь і дідусів та День вигнання нацистських окупантів. У цей день 2024 року російська армія поцілила КАБом по Держпрому в Харкові. У 1989-му українська мова отримала статус державної. У 1962-му вирішилася Карибська криза. У 1886-му відкрили статую Свободи в США. У 312-му відбулася битва біля Мульвійського мосту, в якій переміг майбутній імператор Костянтин Великий.

Свята та пам’ятні дати 28 жовтня

28 жовтня в Україні – День бабусь та дідусів і День вигнання нацистських окупантів з України.

У світі – Міжнародний день анімації.

Також сьогодні: Всесвітній день дзюдо, День любителів плюшевих тварин, Міжнародний день креольської мови та культури, День дикої їжі, стартує Всесвітній тиждень боротьби з інсультом.

28 жовтня в історії

28 жовтня 312 року відбулася битва біля Мульвійського мосту, в якій римський август Костянтин (майбутній імператор Костянтин Великий) переміг конкурента Максенція, після чого вступив до Рима. Докладніше.

28 жовтня 1886 року в США урочисто відкрили статую Свободи. Докладніше.

<br />

28 жовтня 1896 року у Харкові народився український письменник Майк Йогансен.

28 жовтня 1944 року завершилося вигнання нацистських окупантів з України. Докладніше.

28 жовтня 1962 року після найбільш напруженої доби була все ж таки подолана Карибська криза. Докладніше.

8 жовтня 1989 року Верховна Рада прийняла закон “Про мови в Українській РСР”, який надав українській мові статус державної. Докладніше.

28 жовтня 2024 року російська армія вдарила КАБом по Держпрому в Харкові. Вибухи пролунали в місті близько дев’ятої вечора. І майже одразу мер Ігор Терехов повідомив, що є поранені. Внаслідок удару постраждали шестеро осіб – поліціянт, який був на чергуванні, та люди, які проходили центром міста близько 21:00. Згодом міський голова на місці влучення підтвердив, що є руйнування будівлі Держпрому.

<br />

“Якщо повернутися до Другої світової війни, то навіть Гітлер не зміг зробити те, що зробили, на жаль, росіяни“, – наголосив Терехов.

Будівля зазнала руйнувань. Удар припав по сьомому під’їзду. Бомба пробила дах та перекриття між другим і третім поверхами, розповів МГ “Об’єктив” директор Держпрому Микола Чехунов. Пам’ятник архітектури, який претендує на включення до Світової спадщини ЮНЕСКО, навесні досліджували експерти цієї міжнародної організації. Вони дійшли висновку, що конструктив будівлі, крім місця удару бомби, не порушений. Частково зруйнований під’їзд законсервували до початку реставраційних робіт.

Церковне свято 28 жовтня

28 жовтня вшановують пам’ять мучениці Параскеви-П’ятниці. Докладніше.

Народні прикмети

Блакитне небо 28 жовтня віщує тривале поліпшення погоди.

Якщо 28 жовтня випав сніг, то наступного року буде багато зерна.

Якщо ніч хмарна – буде негода.

Що не можна робити 28 жовтня

Подружжю не можна лаятися.

День не підходить для ремонтних робіт.

Не можна порушувати правила безпеки та ризикувати – у цей день підвищується риск отримати травми та поранення.