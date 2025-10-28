Сегодня 28 октября 2025: какой праздник и день в истории

28 октября в Украине – День бабушек и дедушек и День изгнания нацистских оккупантов. В этот день в 2024 году российская армия ударила КАБом по Госпрому в Харькове. В 1989-м украинский язык получил статус государственного. В 1962-м разрешился Карибский кризис. В 1886-м открыли статую Свободы в США. В 312-м произошло сражение у Мульвийского моста, в котором победил будущий император Константин Великий.

Праздники и памятные даты 28 октября

28 октября в Украине – День бабушек и дедушек и День изгнания нацистских оккупантов.

В мире – Международный день анимации.

Также сегодня: Всемирный день дзюдо, День любителей плюшевых животных, Международный день креольского языка и культуры, День дикой еды, стартует Всемирная неделя борьбы с инсультом.

28 октября в истории

28 октября 312 года произошло сражение у Мульвийского моста, в котором римский август Константин (будущий император Константин Великий) победил конкурента – Максенция, после чего вступил в Рим. Подробнее.

28 октября 1886 года в США торжественно открыли статую Свободы. Подробнее.

<br />

28 октября 1896 года в Харькове родился украинский писатель Майк Йогансен.

28 октября 1944 года завершилось изгнание нацистских оккупантов из Украины. Подробнее.

28 октября 1962 года после наиболее напряженных суток был все же преодолен Карибский кризис. Подробнее.

28 октября 1989 года Верховная Рада приняла закон «О языках в УССР», который предоставил украинскому языку статус государственного. Подробнее.

28 октября 2024 года российская армия ударила КАБом по Госпрому в Харькове. Взрывы раздались в городе около девяти вечера. И почти сразу мэр Игорь Терехов сообщил, что есть раненые. В результате удара пострадали шесть человек – полицейский, который был на дежурстве, и люди, проходившие по центру города около 21:00. Впоследствии городской голова на месте попадания подтвердил, что есть разрушения здания Госпрома.

<br />

«Если вернуться ко Второй мировой войне, то даже Гитлер не смог сделать то, что сделали, к сожалению, россияне«, — подчеркнул Терехов.

Здание понесло разрушения. Удар пришелся по седьмому подъезду. Бомба пробила крышу и перекрытие между вторым и третьим этажом, рассказал МГ «Объектив» директор Госпрома Николай Чехунов. Памятник архитектуры, претендующий на включение во Всемирное наследие ЮНЕСКО, весной исследовали эксперты этой международной организации. Они пришли к выводу, что конструктив здания, кроме как в месте удара бомбы, не нарушен. Частично разрушенный подъезд законсервировали до начала реставрационных работ.

Церковный праздник 28 октября

28 октября чтят память мученицы Параскевы-Пятницы. Подробнее.

Народные приметы

Голубое небо 28 октября предсказывает длительное улучшение погоды.

Если 28 октября выпал снег, то на следующий год будет много зерна.

Если ночь пасмурная – будет непогода.

Что нельзя делать 28 октября

Супругам нельзя ругаться.

День не подходит для ремонтных работ.

Нельзя нарушать правила безопасности и рисковать – в этот день повышается вероятность получить травмы и ранения.