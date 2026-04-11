Коммунальный харьковский Госпром хочет купить кроссоверов на 7 млн грн — зачем

Харьков 09:54   11.04.2026
Елена Нагорная
Областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие «Госпром» объявило закупку трех автомобилей Skoda Kodiaq в комплектации Sportline на общую сумму 7,07 миллиона гривен.

Об этом стало известно из системы публичных закупок «ProZorro», сообщает ГО «Харьковский антикоррупционный центр».

Аукцион должен состояться 16 апреля, а поставка — до 10 июня.

Автомобили должны быть с дополнительной комплектацией (пакеты Assisted Drive Plus, Convenience Plus, Simply Clever Family): интеллектуальная система помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, обогрев ветрового стекла, передняя решетка с горизонтальной световой полосой, навигационная система, информационно-развлекательная система 13 дюймов, электрорегулировка обоих передних сидений с функцией памяти, переменный пол багажника, бесконтактное открытие/закрытие багажника, солнцезащитная шторка для задних боковых окон.

Каждый кроссовер обойдется Госпрому ориентировочно в 2,35 миллиона гривен.

Как сообщала МГ «Объектив», текущий ремонт двух дренажных насосов планируют провести на фонтане «Каскад» в саду Шевченко. Такую закупку на почти 460 тысяч гривен объявило КП «Центральный парк».

  • Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 09:54;

