Всю мировую политику можно описать одним старым анектодом — Рысенко

Никогда не думал, что всю мировую политику можно будет описывать одним старым анекдотом «купи козу – продай козу». Если вдруг забыли эту классику, то немедленно погуглите, потому что, кажется, теперь этот принцип с нами надолго. Но все еще веселее. Потому что козу (закрытие Ормузского пролива, дефицит нефтепродуктов и астрономическое увеличение цен на нефть) — купили на все деньги, а вот продать ее за те же деньги — пока не удалось… Короче вся победа даже не в том, что кто-то наконец продал козу, а в том, что он решил ее продавать. Ну, вместо разрушения цивилизации – не так уж плохо.