Всю мировую политику можно описать одним старым анектодом — Рысенко

Мир 18:43   08.04.2026
Никогда не думал, что всю мировую политику можно будет описывать одним старым анекдотом «купи козу – продай козу». Если вдруг забыли эту классику, то немедленно погуглите, потому что, кажется, теперь этот принцип с нами надолго. Но все еще веселее. Потому что козу (закрытие Ормузского пролива, дефицит нефтепродуктов и астрономическое увеличение цен на нефть) — купили на все деньги, а вот продать ее за те же деньги — пока не удалось… Короче вся победа даже не в том, что кто-то наконец продал козу, а в том, что он решил ее продавать. Ну, вместо разрушения цивилизации – не так уж плохо.

Автор: Владимир Рысенко, юрист ХАЦ
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
08.04.2026, 13:16
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
08.04.2026, 15:27
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, опасность для огородников
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, опасность для огородников
08.04.2026, 16:49
Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)
Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)
08.04.2026, 14:49
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
08.04.2026, 06:00
Агент РФ собирал данные о ВСУ на Изюмском отрезке фронта: будет сидеть 15 лет
Агент РФ собирал данные о ВСУ на Изюмском отрезке фронта: будет сидеть 15 лет
08.04.2026, 19:20

Новости по теме:

08.04.2026
«Кидалово» — это сущность Трампа — Козырев
08.04.2026
Мир увидел месяц слабой Америки — Шлинчак
28.02.2026
Взрывы в Иране: Израиль сообщает о «превентивном ударе», заявление Трампа 📹
03.02.2026
Накопление ракет Путин, говоря с Трампом, мог назвать перемирием — Портников
31.01.2026
Что не так с перемирием и куда полетят «Шахеды» — обзор фронта (видео)


  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 18:43;

