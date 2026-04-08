Усю світову політику можна описати одним старим анектодом – Рисенко

Ніколи не думав, що всю світову політику можна буде описувати одним старим анекдотом “купи козу – продай козу”. Якщо раптом забули цю класику, то негайно погугліть, бо здається, що тепер цей принцип з нами надовго. Але все ще веселіше. Бо козу (закриття Ормузької протоки, дефіцит нафтопродуктів та астрономічне збільшення цін на нафту) – купили на всі гроші, а от продати її за ті самі гроші – поки не вдалося… Коротше вся перемога навіть не в тому, що хтось нарешті продав ту козу, а тому, що він таки вирішив її продавати. Ну замість руйнування цивілізації – не так вже і погано.