Переплаты на сотни тысяч гривен в смете ремонта Госпрома нашел ХАЦ

Подрядчик должен провести аварийно-восстановительные работы внутренних помещений 7-го подъезда в здании Госпрома, сообщает ХАЦ.

Областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие «Госпром» заключило соглашение с ООО «Флэш-билдинг компани» на проведение ремонта на сумму 10 млн грн, говорится на сайте «Прозорро».

Подрядчик должен отремонтировать внутренние помещения 7-го подъезда, в том числе 4-го этажа и витражей 2-го корпуса в Госпроме.

При анализе сметы ХАЦ нашел, что клей марки Lacrysil в упаковке по 12 кг планируют закупить по цене 1448 грн. за кг. Но это выше рыночной стоимости целой 12-килограммовой банки клея, а не одного килограмма, которая составляет 116,25 грн. Так что на этой позиции ошибка может привести к переплате почти 400 000 гривен.

Так же есть переплата и на OSB-плиту. Стоимость OSB-плиты Кроно толщиной 15 мм прописали по 752 грн. за кв.м. Но на эти деньги можно купить целый лист площадью 3,125 кв.м. А рыночная цена одного квадратного метра на этой позиции составляет 254,4 грн. Так что вероятная переплата по этой позиции составляет более 250 000 грн.

ООО «Флэш-билдинг Компани» записано на Александра Тищенко, а директором является Виктория Светличная. Подряды компания начала получать в 2024 году. Компания спроектировала две подземные школы в Харькове. После чего получила подряды в Госпроме, сообщает ХАЦ.

Читайте также: Новый поезд с Харьковщины на Закарпатье начнет ходить 14 декабря