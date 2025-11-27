Live

Переплати на сотні тисяч гривень у кошторисі ремонту Держпрому знайшов ХАЦ

Суспільство 20:58   27.11.2025
Оксана Якушко
Переплати на сотні тисяч гривень у кошторисі ремонту Держпрому знайшов ХАЦ

Підрядник має провести аварійно-відновлювальні роботи внутрішніх приміщень 7-го під’їзду у будівлі Держпрому, повідомляє ХАЦ.

Обласне комунальне виробниче-експлуатаційне підприємство “Держпром” уклало угоду з ТОВ “Флеш-Білдінг компані” на проведення ремонту на суму 10 млн грн, йдеться на сайті “Прозорро”.

Підрядник має відремонтувати внутрішні приміщення 7-го під’їзду, зокрема 4-го поверху та вітражів 2-го корпусу у Держпромі.

Під час аналізу кошторису ХАЦ знайшов, що клей марки Lacrysil в пакуванні по 12 кг планують закупити по ціні 1448 грн. за кг. Але це дорожче за ринкову вартість цілої 12-кілограмої банки клею, а не одного кілограма, яка становить 116,25 грн. Тож на цій позиції помилка може привести до переплати майже 400 000 гривень.

Так само є переплата і на OSB-плиту. Вартість OSB-плити Кроно товщиною 15 мм прописали по 752 грн за кв.м. Але на ці гроші можна купити цілий лист площею 3,125 кв.м. А ринкова ціна одного квадратного метра на цій позиції становить 254,4 грн.

Тож імовірна переплата по цій позиції становить понад 250 000 грн.

ТОВ “Флеш-Білдінг Компані” записана на Олександра Тищенка, а директором є Вікторія Світлична. Підряди компанія почала отримувати в 2024 році. Зокрема компанія спроєктувала дві підземні школи в Харкові. Після чого отримала підряди в Держпромі, повідомляє ХАЦ.

Читайте також: Новий поїзд по з Харківщини на Закарпаття почне ходити з 14 грудня

Автор: Оксана Якушко
Популярно
ХОВА продовжує реалізовувати ветеранську політику у громадах Харківщини
ХОВА продовжує реалізовувати ветеранську політику у громадах Харківщини
27.11.2025, 21:35
Постраждав 12-річний хлопчик: фото обстріляної області показала прокуратура
Постраждав 12-річний хлопчик: фото обстріляної області показала прокуратура
27.11.2025, 09:35
Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)
Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)
27.11.2025, 13:23
Новий поїзд по з Харківщини на Закарпаття почне ходити з 14 грудня
Новий поїзд по з Харківщини на Закарпаття почне ходити з 14 грудня
27.11.2025, 18:16
Робота у Харкові й області: де платять понад 40 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: де платять понад 40 тисяч гривень
27.11.2025, 17:42
Удар по фермі на Харківщині, де загинули тисячі свиней: відомі збитки
Удар по фермі на Харківщині, де загинули тисячі свиней: відомі збитки
27.11.2025, 16:17

Новини за темою:

28.10.2025
Сьогодні 28 жовтня 2025: яке свято та день в історії
15.07.2025
«Фостер – космонавт»: архітекторка Ольга Клейтман – про майбутнє Харкова 📹
20.05.2025
При відновленні Держпрому хочуть встановити вікна, як у 1928 році
11.05.2025
Майже 1 мільйон гривень витратить Держпром на клумби у Харкові – ХАЦ
05.05.2025
Сьогодні 5 травня: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Переплати на сотні тисяч гривень у кошторисі ремонту Держпрому знайшов ХАЦ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2025 в 20:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрядник має провести аварійно-відновлювальні роботи внутрішніх приміщень 7-го під’їзду у будівлі Держпрому, повідомляє ХАЦ.".