Переплати на сотні тисяч гривень у кошторисі ремонту Держпрому знайшов ХАЦ
Підрядник має провести аварійно-відновлювальні роботи внутрішніх приміщень 7-го під’їзду у будівлі Держпрому, повідомляє ХАЦ.
Обласне комунальне виробниче-експлуатаційне підприємство “Держпром” уклало угоду з ТОВ “Флеш-Білдінг компані” на проведення ремонту на суму 10 млн грн, йдеться на сайті “Прозорро”.
Підрядник має відремонтувати внутрішні приміщення 7-го під’їзду, зокрема 4-го поверху та вітражів 2-го корпусу у Держпромі.
Під час аналізу кошторису ХАЦ знайшов, що клей марки Lacrysil в пакуванні по 12 кг планують закупити по ціні 1448 грн. за кг. Але це дорожче за ринкову вартість цілої 12-кілограмої банки клею, а не одного кілограма, яка становить 116,25 грн. Тож на цій позиції помилка може привести до переплати майже 400 000 гривень.
Так само є переплата і на OSB-плиту. Вартість OSB-плити Кроно товщиною 15 мм прописали по 752 грн за кв.м. Але на ці гроші можна купити цілий лист площею 3,125 кв.м. А ринкова ціна одного квадратного метра на цій позиції становить 254,4 грн.
Тож імовірна переплата по цій позиції становить понад 250 000 грн.
ТОВ “Флеш-Білдінг Компані” записана на Олександра Тищенка, а директором є Вікторія Світлична. Підряди компанія почала отримувати в 2024 році. Зокрема компанія спроєктувала дві підземні школи в Харкові. Після чого отримала підряди в Держпромі, повідомляє ХАЦ.
