Сегодня 28 октября: какой праздник и день в истории

28 октября – День изгнания нацистских оккупантов из Украины, а также – День бабушек и дедушек. В этот день в 1886 году открыли статую Свободы. В 1962-м после достижения максимального риска для человечества разрешился Карибский кризис. В 1989-м украинский язык получил статус государственного.

Праздники и памятные даты 28 октября

28 октября – День изгнания нацистских оккупантов из Украины, также в Украине – День бабушек и дедушек.

В мире: Международный день анимации, Всемирный день дзюдо, День перемен к лучшему, День любителей плюшевых животных, Международный день креольского языка и культуры, День дикой еды (посвящен растениям, овощам, фруктам, ягодам, произрастающим в дикой природе).

28 октября в истории

28 октября 1886 года в США торжественно открыли статую Свободы – подарок от французов, который доставили в город в разобранном виде.

Последний медный лист прибили к пятке правой ноги статуи 23 октября 1886 года. На церемонию открытия потратили 56 тысяч долларов. На ней присутствовало 250 тысяч человек, в том числе — лично президент США Гровер Кливленд, губернатор Нью-Йорка, представители армии и флота, дипломаты и так далее. Провели парад, который длился около двух часов, а вот фейерверк пришлось отменить – из-за плохой погоды. Его провели отдельно – через четыре дня.

28 октября 1896 года в Харькове родился украинский писатель Майк Йогансен.

28 октября 1944 года завершилось изгнание нацистских оккупантов из Украины. Последним от немецких захватчиков очистили Закарпатье. 27 октября 1944 года советские войска заняли Ужгород, а непосредственно 28 октября вышли на окраины города Чоп на границе современной Украины. При этом позиционная борьба на этом участке продолжалась еще до 25 ноября. Но датой изгнания нацистов решили считать 28 октября. В указе Президента Украины этот день называется День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Но Институт национальной памяти рекомендовал изменить терминологию на «изгнание нацистских оккупантов». Это обусловлено тем фактом, что после 28 октября 1944 года Украина не стала свободным государством, а сменила нацистских оккупантов на советских.

28 октября 1962 года после наиболее напряженных суток был все же преодолен Карибский кризис.

В течение 27 октября ситуация накалялась. Этот день называют «черной субботой» — когда мир стоял ближе всего к началу ядерной войны. Кубинский команданте Фидель Кастро сообщал в Кремль о том, что в ближайшие двое-трое суток начнется американская интервенция. Командующий советскими войсками на Кубе информировал об активности американской стратегической авиации в районе Карибского бассейна. Оба сообщения поступили Хрущеву около 12:00. Следом американские военные корабли заставили всплыть две советские подлодки, которые обнаружили в «карантинных» водах вокруг Кубы. Пика кризис достиг во время двух «воздушных» инцидентов. Первый произошел непосредственно над «Островом Свободы», когда советские зенитчики сбили американский самолет «U-2» майора Рудольфа Андерсона. Военный погиб. Второй инцидент произошел в другой части земного шара – самолет «U-2» Чарльза Молтсби сбился с курса у Северного полюса и пересек воздушное пространство СССР. В воздух по тревоге подняли истребители «МиГ». В США перехватили советский радиообмен и, в свою очередь, подняли перехватчики «F-102». Воздушного столкновения не произошло – Молтсби вовремя сориентировался и покинул советское воздушное пространство.

На фоне всех этих событий военные советники давили на президента Кеннеди, убеждая в необходимости вторжения на Кубу. А Фидель Кастро через посла СССР на Кубе Алексеева предлагал Хрущеву нанести превентивный ядерный удар по США. В таких обстоятельствах в ночь с 27 на 28 октября брат президента США Роберт Кеннеди встретился с советским послом Анатолием Добрыниным. По поручению Джона Роберт Кеннеди сообщил послу, что «ситуация вот-вот выйдет из-под контроля и грозит породить цепную реакцию». Он также передал, что президент США готов дать гарантии ненападения и последующего снятия блокады с Кубы, а также решить вопрос с ракетами «Юпитер» в Турции. Утром 28 октября в Кремль поступило сообщение от самого президента Кеннеди, предлагавшего четкий компромисс: СССР выводит системы вооружения с Кубы под надзором ООН, а США снимают морскую блокаду и дают гарантии ненападения на Кубу. Следом позвонил посол Добрынин и рассказал суть разговора с Робертом Кеннеди. Посол передал предупреждение от брата президента США: «Мы должны получить ответ из Кремля сегодня же, в воскресенье. Осталось очень мало времени для решения проблемы». Хрущев сразу начал диктовать ответ – согласие на предложенное решение. Также он адресовал два конфиденциальных письма лично президенту США: в первом сообщил, что получил послание Роберта, во втором – что он расценивает это послание как согласие США убрать ракеты из Турции, если СССР уберет свои с Кубы. Параллельно, чтобы не произошло никаких провокаций, советским зенитчикам на Кубе запретили использовать оружие против американских самолетов, а все советские самолеты убрали из пространства над Карибским морем. Затем советские военные на Кубе получили приказ начать демонтаж стартовых площадок ракет Р-12.

Через три недели советские ракеты с Кубы убрали. 20 ноября Кеннеди приказал прекратить морскую блокаду, а через несколько месяцев американские ракеты вывезли из Турции. Несмотря на спасение мира, все стороны кризиса остались недовольны. В СССР политбюро критиковало Хрущева за нерешительность и уступки «империалистам» (через два года его отправили в отставку). В США ряд военных откровенно выражал недовольство из-за того, что им «не дали повоевать на Кубе». В самой Кубе считали, что советские союзники предали их, ведь все вопросы решали между собой Кеннеди и Хрущев – мнением Фиделя Кастро не интересовались.

28 октября 1989 года Верховная Рада приняла закон «О языках в УССР», который предоставил украинскому языку статус государственного. Закон гарантировал гражданам Украины национально-культурные и языковые права. Этим же документом русский язык признавали «языком межнационального общения народов СССР». Выбор языка общения официально объявили правом самих граждан.

Церковный праздник 28 октября

28 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память мученицы Параскевы-Пятницы. Параскева (это имя в переводе с греческого означает «пятница») жила в III веке в Иконии. Ее родители были богатыми и благочестивыми, а особенно почитали день страданий Господних – пятницу. Потому и дочери дали такое имя. Параскева дала обет безбрачия и решила посвятить всю свою жизнь Богу и просвещать язычников. За веру в Христа ей пришлось пострадать. Язычники потребовали, чтобы Параскева принесла жертву их богам, однако девушка отказалась. За это ее привязали к дереву, вбивали в нее железные гвозди, а затем всю израненную бросили в тюрьму. Но Бог исцелил ее. Однако мучители не остановились – Параскеве пришлось перенести еще ряд пыток. В конце концов ей отрубили голову.

Народные приметы

Голубое небо 28 октября предсказывает длительное улучшение погоды.

Если 28 октября выпал снег, то на следующий год будет много зерна.

Если ночь пасмурная – будет непогода.

Что нельзя делать 28 октября

Супругам нельзя ругаться.

День не подходит для ремонтных работ.

Нельзя нарушать правила безопасности и рисковать – в этот день повышается вероятность получить травмы и ранения.