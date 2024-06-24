400 тис. грн хоче витратити Центральний парк Харкова на сантехніку для туалету

Комунальне підприємство “Центральний парк” 24 червня оголосило закупівлю сантехнічних виробів на 403,5 тисячі гривень.

Відкриті торги оголошені у системі публічних закупівель “ProZorro”.

Парк планує придбати по десять:

– сенсорних змішувачів для раковин Grohe Eurosmart Cosmopolitan E 6V;

– порційних кранів для води Grone Euroeco Cosmopolitan;

– сифонів для раковин Kludi;

– змішувачів для біде Grohe QuickFix Start;

– змішувачів для кухні ColdStart Grohe QuickFix Start;

– змивних клавіш Geberit Sigma 30;

– змивних клавіш Grohe Skate & Skate Air;

– змивних клавіш Grohe Skate Cosmopolitan;

– кришок для унітаза АМ.РМ Spirit V2.0 Soft – Close;

– кришок для унітаза Roca GAP Soft-Close.

Джерелом фінансування вказаний місцевий бюджет, а поставити сантехніку мають до кінця поточного року. Початок аукціону призначений на 2 липня.

Як нагадують у ГО “Харківський антикорупційний центр”, у 2018 році парк витратив 6,5 мільйона гривень на туалет з акваріумом та співом птахів. Щодо можливих зловживань на цій реконструкції правоохоронці розслідували кримінальне провадження. Остання ухвала у цій справі в реєстрі датована липнем 2021 року, коли було продовжено термін досудового розслідування до 14 січня 2022 року. За два роки у справі так і не змогли провести будівельно-технічну експертизу щодо завищення цін. Спочатку протягом дев’яти місяців експертизу не проводили, а з інституту імені Бокаріуса надійшов лист про завантаженість експертів. Після цього експертизу доручили Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. Експерт звідти повідомив про неможливість надання висновку. Згодом він таки провів огляд об’єкта, проте висновок у судових документах так і не з’явився. Відомо, що 27 травня 2021 року (за 2,5 роки після відкриття провадження) була знову призначена будівельно-технічна експертиза.