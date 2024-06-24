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400 тис. грн хоче витратити Центральний парк Харкова на сантехніку для туалету

Суспільство 21:05   24.06.2024
Олена Нагорна
400 тис. грн хоче витратити Центральний парк Харкова на сантехніку для туалету Ілюстративне фото

Комунальне підприємство “Центральний парк” 24 червня оголосило закупівлю сантехнічних виробів на 403,5 тисячі гривень.

Відкриті торги оголошені у системі публічних закупівель “ProZorro”.

Парк планує придбати по десять:

– сенсорних змішувачів для раковин Grohe Eurosmart Cosmopolitan E 6V;
– порційних кранів для води Grone Euroeco Cosmopolitan;
– сифонів для раковин Kludi;
– змішувачів для біде Grohe QuickFix Start;
– змішувачів для кухні ColdStart Grohe QuickFix Start;
– змивних клавіш Geberit Sigma 30;
– змивних клавіш Grohe Skate & Skate Air;
– змивних клавіш Grohe Skate Cosmopolitan;
– кришок для унітаза АМ.РМ Spirit V2.0 Soft – Close;
– кришок для унітаза Roca GAP Soft-Close.

Джерелом фінансування вказаний місцевий бюджет, а поставити сантехніку мають до кінця поточного року. Початок аукціону призначений на 2 липня.

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Як нагадують у ГО “Харківський антикорупційний центр”, у 2018 році парк витратив 6,5 мільйона гривень на туалет з акваріумом та співом птахів. Щодо можливих зловживань на цій реконструкції правоохоронці розслідували кримінальне провадження. Остання ухвала у цій справі в реєстрі датована липнем 2021 року, коли було продовжено термін досудового розслідування до 14 січня 2022 року. За два роки у справі так і не змогли провести будівельно-технічну експертизу щодо завищення цін. Спочатку протягом дев’яти місяців експертизу не проводили, а з інституту імені Бокаріуса надійшов лист про завантаженість експертів. Після цього експертизу доручили Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. Експерт звідти повідомив про неможливість надання висновку. Згодом він таки провів огляд об’єкта, проте висновок у судових документах так і не з’явився. Відомо, що 27 травня 2021 року (за 2,5 роки після відкриття провадження) була знову призначена будівельно-технічна експертиза.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 21:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальне підприємство “Центральний парк” 24 червня оголосило закупівлю сантехнічних виробів на 403,5 тисячі гривень".