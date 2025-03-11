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Ремонт шкільного туалету за 1,3 млн грн на Харківщині затіяли посеред війни

Суспільство 13:34   11.03.2025
Оксана Горун
Ремонт шкільного туалету за 1,3 млн грн на Харківщині затіяли посеред війни Ілюстративне фото/Pixabay

У Люботині на ремонт туалету в гімназії №1 витратять понад мільйон гривень. Харківський антикорупційний центр вивчив кошторис та заявляє про завищені ціни на будматеріали.

З посиланням на дані сайту держзакупівель “Прозорро” в ХАЦ повідомили: відділ освіти Люботинської міськради уклав угоду з фізособою-підприємцем Володимиром Зайцевим на ремонт туалету на першому поверсі гімназії №1 – вартістю 1,3 мільйона гривень.

“А ось ціни на матеріали виявилися суттєво завищеними. Як приклад: клей для плитки Ceresit CM117 коштує на “Розетці” 28,76 грн за кілограм. У кошторисі цю клейну суміш прописали по 45 грн за кілограм. Вентилятор “Вентс 150” коштує в магазинах до 2000 гривень, у кошторисі ціна – 4226 грн. Вартість пластикових дверних блоків по 9500 грн за квадратний метр фактично на 50 відсотків вище, ніж під час подібних ремонтів у Харкові. Вологостійкий гіпсокартон прописали в кошторисі по 224 грн за квадратний метр, хоча у харківських магазинах він коштує 156 грн за квадратний метр. Плитку для туалету планують купувати по 1000-1200 гривень за квадратний метр, хоча більшість медичних та освітніх закладів в Україні закуповують плитку по 500-600 грн за квадратний метр. Цемент М400 в кошторисі вказаний за ціною 9 грн за кг, хоча його ціна в будь-якому будівельному маркеті 5-6 грн за кг”, — навели приклади антикорупціонери.

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І це ще не всі переплати з одного цього кошторису, зазначили вони. Підрахувавши, як би подешевшав шкільний туалет, якби ціни в кошторисі були ринковими, у ХАЦ оцінили: вартість робіт не перевищила б 1 млн грн.

“А на зекономлені кошти можна було б придбати кілька “мавіків” для ЗСУ”, – натякнули антикорупціонери.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 13:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Люботині на ремонт туалету в гімназії №1 витратять понад мільйон гривень. Харківський антикорупційний центр вивчив кошторис та заявляє про завищені ціни на будматеріали".