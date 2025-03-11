Ремонт школьного туалета за 1,3 млн грн на Харьковщине затеяли среди войны

В Люботине на ремонт туалета в гимназии №1 потратят больше миллиона гривен. Харьковский антикоррупционный центр изучил смету и заявляет о завышенных ценах на стройматериалы.

Со ссылкой на данные сайта госзакупок «Prozorro» в ХАЦ сообщили: отдел образования Люботинского горсовета заключил соглашение с физлицом-предпринимателем Владимиром Зайцевым на ремонт туалета на первом этаже гимназии №1 — стоимостью 1,3 миллиона гривен.

«А вот цены на материалы оказались существенно завышенными. В качестве примера: клей для плитки Ceresit CM117 стоит на «Розетке» 28,76 грн за килограмм. В смете эту клеящую смесь прописали по 45 грн за килограмм. Вентилятор «Вентс 150″ стоит в магазинах до 2000 гривен, в смете цена – 4226 грн. Стоимость пластиковых дверных блоков по 9500 грн за квадратный метр фактически на 50 процентов выше, чем в подобных ремонтах в Харькове. Влагостойкий гипсокартон прописали в смете по 224 грн за квадратный метр, хотя в харьковских магазинах он стоит 156 грн за квадратный метр. Плитку для туалета планируют покупать по 1000–1200 гривен за квадратный метр, хотя большинство медицинских и образовательных учреждений в Украине закупают плитку по 500–600 грн за квадратный метр. Цемент М400 в смете указан по цене 9 грн за кг, хотя его цена в любом строительном маркете 5-6 грн за кг», — привели примеры антикоррупционеры.

И это еще не все переплаты из одной этой сметы, отметили они. Подсчитав, как бы подешевел школьный туалет, если бы цены в смете были рыночными, в ХАЦ дали оценку: стоимость работ не превысила бы 1 млн грн.

«А на сэкономленные средства можно было бы приобрести несколько Mavic для ВСУ», — намекнули антикоррупционеры.