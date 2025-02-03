Больше 2 млн грн хотят потратить на ремонт туалета в харьковском Саржином яру
Ремонт общественного туалета за 2,3 миллиона гривен запланировали в харьковском Саржином яру.
Тендер на проведение капитального ремонта и реставрации уборной, объявленный СКП «Харьковзеленстрой», опубликован на портале публичных закупок «Prozorro».
Согласно тендерной документации, победитель торгов должен провести демонтажные работы, смонтировать новые железобетонные плиты и стальные конструкции, выполнить цементную стяжку, гидроизоляцию стен и утепление фасадов, сделать вентиляцию и освещение, обшить стены гипсокартоном, положить керамическую плитку и нанести декоративную штукатурку. В помещении смонтируют новые трубы и установят новую сантехнику — четыре подвесных унитаза, пять писсуаров, три раковины и душевой поддон.
Аукцион назначен на 18 февраля, а все работы должны выполнить до конца текущего года.
Как сообщало «Суспільне. Харків», один из туалетов в Саржином яру был поврежден вследствие артиллерийского обстрела 30 августа 2022 года.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 18:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонт общественного туалета за 2,3 миллиона гривен запланировали в харьковском Саржином яру.".