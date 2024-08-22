Туалетной бумаги и полотенец на 1,4 млн хочет купить Центральный парк Харькова

Закупку туалетной бумаги и бумажных полотенец для рук объявило харьковское КП «Центральный парк».

За 20 тысяч рулонов туалетной бумаги «Джамбо» или аналога (длиной не менее 120 метров), а также 30 тысяч упаковок бумажных полотенец для рук (не менее 160 штук в упаковке) предприятие планирует заплатить почти 1,4 миллиона гривен, говорится в тендерной документации на ProZorro.

Победитель торгов должен будет поставить товар до конца текущего года.

«В 2023 году Центральный парк потратил на аналогичное количество туалетной бумаги и бумажных полотенец вдвое меньшую сумму — 796,8 тысячи гривен. До этого только раз за все время Центральный парк покупал туалетную бумагу и бумажные полотенца. В феврале 2021 года на эти нужды потратили 50 тысяч гривен», — комментируют в ОО „Харьковский антикоррупционный центр“.

Также активисты отмечают, что КП «Харьковзеленстрой», на балансе которого находятся парки и зеленые зоны города, за 2020 — 2024 годы приобрело туалетной бумаги и бумажных полотенец всего на 542,5 тысячи гривен. В 2024 году за 8500 упаковок туалетной бумаги «Джамбо» и 4500 упаковок бумажных полотенец заплатили 344,5 тысячи гривен.

Напомним, 27 мая в Telegram-канале Центрального парка харьковчан и гостей города призвали не посещать зону отдыха из-за вражеских обстрелов. Других публикаций о режиме работы после того не было.