400 тыс. хочет потратить Центральный парк Харькова на сантехнику для туалета
Коммунальное предприятие «Центральный парк» 24 июня объявило закупку сантехнических изделий на 403,5 тысячи гривен.
Открытые торги объявлены в системе публичных закупок «ProZorro».
Парк планирует приобрести по десять:
— сенсорных смесителей для раковин Grohe Eurosmart Cosmopolitan E 6V;
— порционных кранов для воды Grone Euroeco Cosmopolitan;
— сифонов для раковин Kludi;
— смесителей для биде Grohe QuickFix Start;
— смесителей для кухни ColdStart Grohe QuickFix Start;
— смывных клавиш Geberit Sigma 30;
— смывных клавиш Grohe Skate & Skate Air;
— смывных клавиш Grohe Skate Cosmopolitan;
— крышек для унитаза АМ.РМ Spirit V2.0 Soft — Close;
— крышек для унитаза Roca GAP Soft-Close.
Источником финансирования указан местный бюджет, а поставить сантехнику должны до конца текущего года. Начало аукциона назначено на 2 июля.
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Как напоминают в ОО «Харьковский антикоррупционный центр», в 2018 году парк потратил 6,5 миллиона гривен на туалет с аквариумом и пением птиц. Относительно возможных злоупотреблений на этой реконструкции правоохранители расследовали уголовное производство. Последнее постановление по этому делу в реестре датировано июлем 2021 года, когда был продлен срок досудебного расследования до 14 января 2022 года. За два года по делу так и не смогли провести строительно-техническую экспертизу по завышению цен. Сначала в течение девяти месяцев экспертизу не проводили, а из института имени Бокариуса поступило письмо о загруженности экспертов. После этого экспертизу поручили Украинскому научно-исследовательскому институту специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Эксперт оттуда сообщил о невозможности предоставления заключения. Впоследствии он все-таки провел осмотр объекта, однако заключение в судебных документах так и не появилось. Известно, что 27 мая 2021 года (через 2,5 года после открытия производства) была снова назначена строительно-техническая экспертиза.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: сантехника, тендер, туалет, Харьков, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальное предприятие «Центральный парк» 24 июня объявило закупку сантехнических изделий для туалета на 403,5 тысячи гривен".