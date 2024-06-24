400 тыс. хочет потратить Центральный парк Харькова на сантехнику для туалета

Коммунальное предприятие «Центральный парк» 24 июня объявило закупку сантехнических изделий на 403,5 тысячи гривен.

Открытые торги объявлены в системе публичных закупок «ProZorro».

Парк планирует приобрести по десять:

— сенсорных смесителей для раковин Grohe Eurosmart Cosmopolitan E 6V;

— порционных кранов для воды Grone Euroeco Cosmopolitan;

— сифонов для раковин Kludi;

— смесителей для биде Grohe QuickFix Start;

— смесителей для кухни ColdStart Grohe QuickFix Start;

— смывных клавиш Geberit Sigma 30;

— смывных клавиш Grohe Skate & Skate Air;

— смывных клавиш Grohe Skate Cosmopolitan;

— крышек для унитаза АМ.РМ Spirit V2.0 Soft — Close;

— крышек для унитаза Roca GAP Soft-Close.

Источником финансирования указан местный бюджет, а поставить сантехнику должны до конца текущего года. Начало аукциона назначено на 2 июля.

Как напоминают в ОО «Харьковский антикоррупционный центр», в 2018 году парк потратил 6,5 миллиона гривен на туалет с аквариумом и пением птиц. Относительно возможных злоупотреблений на этой реконструкции правоохранители расследовали уголовное производство. Последнее постановление по этому делу в реестре датировано июлем 2021 года, когда был продлен срок досудебного расследования до 14 января 2022 года. За два года по делу так и не смогли провести строительно-техническую экспертизу по завышению цен. Сначала в течение девяти месяцев экспертизу не проводили, а из института имени Бокариуса поступило письмо о загруженности экспертов. После этого экспертизу поручили Украинскому научно-исследовательскому институту специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Эксперт оттуда сообщил о невозможности предоставления заключения. Впоследствии он все-таки провел осмотр объекта, однако заключение в судебных документах так и не появилось. Известно, что 27 мая 2021 года (через 2,5 года после открытия производства) была снова назначена строительно-техническая экспертиза.