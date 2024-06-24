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400 тыс. хочет потратить Центральный парк Харькова на сантехнику для туалета

Общество 21:05   24.06.2024
Елена Нагорная
400 тыс. хочет потратить Центральный парк Харькова на сантехнику для туалета Иллюстративное фото

Коммунальное предприятие «Центральный парк» 24 июня объявило закупку сантехнических изделий на 403,5 тысячи гривен.

Открытые торги объявлены в системе публичных закупок «ProZorro».

Парк планирует приобрести по десять:

— сенсорных смесителей для раковин Grohe Eurosmart Cosmopolitan E 6V;
— порционных кранов для воды Grone Euroeco Cosmopolitan;
— сифонов для раковин Kludi;
— смесителей для биде Grohe QuickFix Start;
— смесителей для кухни ColdStart Grohe QuickFix Start;
— смывных клавиш Geberit Sigma 30;
— смывных клавиш Grohe Skate & Skate Air;
— смывных клавиш Grohe Skate Cosmopolitan;
— крышек для унитаза АМ.РМ Spirit V2.0 Soft — Close;
— крышек для унитаза Roca GAP Soft-Close.

Источником финансирования указан местный бюджет, а поставить сантехнику должны до конца текущего года. Начало аукциона назначено на 2 июля.

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Как напоминают в ОО «Харьковский антикоррупционный центр», в 2018 году парк потратил 6,5 миллиона гривен на туалет с аквариумом и пением птиц. Относительно возможных злоупотреблений на этой реконструкции правоохранители расследовали уголовное производство. Последнее постановление по этому делу в реестре датировано июлем 2021 года, когда был продлен срок досудебного расследования до 14 января 2022 года. За два года по делу так и не смогли провести строительно-техническую экспертизу по завышению цен. Сначала в течение девяти месяцев экспертизу не проводили, а из института имени Бокариуса поступило письмо о загруженности экспертов. После этого экспертизу поручили Украинскому научно-исследовательскому институту специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Эксперт оттуда сообщил о невозможности предоставления заключения. Впоследствии он все-таки провел осмотр объекта, однако заключение в судебных документах так и не появилось. Известно, что 27 мая 2021 года (через 2,5 года после открытия производства) была снова назначена строительно-техническая экспертиза.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальное предприятие «Центральный парк» 24 июня объявило закупку сантехнических изделий для туалета на 403,5 тысячи гривен".