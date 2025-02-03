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Понад 2 млн грн хочуть витратити на ремонт туалету в Саржиному яру у Харкові

Економіка 18:44   03.02.2025
Олена Нагорна
Понад 2 млн грн хочуть витратити на ремонт туалету в Саржиному яру у Харкові Фото: Василь Голосний

Ремонт громадського туалету за 2,3 мільйона гривень запланували у харківському Саржиному яру.

Тендер на проведення капітального ремонту та реставрації вбиральні, оголошений СКП «Харківзеленбуд», опубліковано на порталі публічних закупівель «Prozorro».

Згідно з тендерною документацією, переможець торгів має провести демонтажні роботи, змонтувати нові залізобетонні плити та сталеві конструкції, виконати цементну стяжку, гідроізоляцію стін та утеплення фасадів, зробити вентиляцію та освітлення, обшити стіни гіпсокартоном, покласти керамічну плитку та нанести декоративну штукатурку. У приміщенні змонтують нові труби й встановлять нову сантехніку – чотири підвісні унітази, п’ять пісуарів, три раковини та душовий піддон.

Аукціон призначений на 18 лютого, а всі роботи мають виконати до кінця поточного року.

Як повідомляло “Суспільне. Харків”, один із туалетів у Саржиному яру був пошкоджений внаслідок артилерійського обстрілу 30 серпня 2022 року.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 18:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонт громадського туалету за 2,3 мільйона гривень запланували у харківському Саржиному яру.".