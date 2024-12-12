Будут ли аттракционы: в Центральном парке Харькова озвучили планы на 2025-й 📹

Без когда-то привычных массовых гуляний и с минимальным количеством посетителей в Харькове продолжает работать Центральный парк. Здесь пытались сохранить коллектив, поэтому операторы аттракционов переквалифицировались в озеленителей и смотрителей за территорией. При этом, уверяют в парке, расходы сократили до минимума. Есть ли в планах возобновление работы хоть каких-то аттракционов в 2025 году — МГ «Объектив» рассказал пресс-секретарь парка Андрей Кравченко.

Каждый второй аттракцион Центрального парка пострадал от обстрелов

Каждый второй аттракцион Центрального парка пострадал от российских обстрелов, рассказывает Кравченко. Некоторые разрушены полностью, например Аэробат. До полномасштабной войны одноместные самолетики давали возможность ощутить экстрим, вращаясь под углом почти 90 градусов. Сейчас вся конструкция одного из новейших аттракционов посечена обломками. Боеприпас попал в операторскую рядом. Все пробоины зашпаклевали. Также значительно пострадали Американские горки и аттракцион Индия.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь Центрального парка

Мы восстанавливаем то, что способны делать своими силами. То есть за счет собственных ресурсов, тех запчастей, которые у нас есть. Конечно, мы не закупаем какие-то дорогие агрегаты, потому что у нас просто на это нет денег. Мы восстанавливаем аттракционы до того этапа, когда мы способны сами что-то сделать, и потом их консервируем. Потом еще проверяем, чтобы он работал, когда парк откроется. Но говорить о каких-то там масштабных закупках — неуместно.

Ущерб в результате более 70 попаданий по парку еще не подсчитывали

С начала полномасштабной войны в Центральном парке зафиксировали более 70 попаданий. Большинство пришлось на 2022 год. По парку летели ракеты и снаряды, выпущенные из РСЗО.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь Центрального парка

Что касается ущерба, то точной суммы пока нет. Это следственная работа, которой занимается и военная прокуратура, и определенные соответствующие органы. Даже когда вообще здесь никого не было, здесь оставался наш сотрудник. Несмотря ни на что он обходил территорию, пока вокруг бегали рашисты. Я не припомню случаев мародерства за эти два года. Здесь я должен сказать огромное «спасибо» харьковчанам.

Операторы аттракционов переквалифицировались

В Центральном парке сейчас работает около 400 человек. Кравченко говорит: пока есть возможность, стараются сохранить весь коллектив. В то же время тех, кто уехал из Харькова, — уволили и не поддерживают. Это позволило несколько уменьшить расходы.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь Центрального парка

Война дала о себе знать, и мы стали больше зоной такого спокойного прогулочного экоотдыха. Поэтому те люди, которые работали у нас операторами аттракционов, сейчас работают озеленителями. Они научились ездить на косилках, грести листья. Вместо того чтобы управлять Американскими горками, они сейчас убирают газоны, листья, снег и так далее. С одной стороны люди должны работать, чтобы кормить семьи и не умирать с голоду, а во-вторых, содержать парк в надлежащем состоянии, чтобы когда сюда вернутся харьковчане, они увидели свое любимое место отдыха, а не заброшенное невесть что.

Виктор Огурцов работает в парке более восьми лет. И с первых дней — на Канатной дороге. В начале полномасштабного вторжения, в марте, «прилет» в районе Саржина яра прервал жизнь легендарного аттракциона.

Виктор Огурцов, работник Центрального парка

Был посечен канат. Из шести жил осталось только две или три. Мы зажимами специальными его зафиксировали, чтобы он не разошелся, не разорвался. Потому что висит 112 кабинок, а это порядка 20 тонн. Таким образом оно провисело почти год. И уже потом мы вышли на работу, чтобы потихоньку снять кабинки. 23 из них пострадали. Мы потихоньку перебираем замки для того, чтобы когда начнется работа это все восстанавливать. Новый канат был привезен в августе 2022 года. Как будет возможность, будем менять и канат.

Поэтому еще с марта 2022 года Виктору пришлось кардинально сменить квалификацию.

Виктор Огурцов, работник Центрального парка

Уже третий год мы летом косим траву, как зайцы, а осенью с дуйками. Вообще я, честно говоря, очень доволен. Мне очень приятно, что мы приносим пользу.

Коллектив Центрального парка — в основном женщины. Некоторые начинают осваивать профессии, которые раньше считали исключительно мужскими. Работницы становятся водителями газонокосилок или тяжелого транспорта.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь Центрального парка

Что касается мобилизации, то у нас есть наши сотрудники, которые воюют, которые нас защищают. Есть те, которые пошли и в обычную пехоту, и в Нацгвардию, и есть те, которые научились управлять дронами и сейчас успешно это делают.

В парке остались только два арендатора

Сейчас по парку гуляют люди, но это никак нельзя сравнить с довоенными временами, говорит Кравченко. Из-за обстрелов и отсутствия посетителей ушли и предприниматели-арендаторы. Сейчас их два, оба продают кофе.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь Центрального парка

Это очень тяжелая ситуация для нас. Аренда — это те деньги, которые мы имели бы возможность тратить на что-то дополнительное. Мы сейчас финансируемся исключительно из городского бюджета. Это коммунальные платежи, зарплата и какие-то средства на содержание. По сокращению расходов, то мы сократились уже больше, чем можно. Например, те же туалеты работают сейчас далеко не все. Шесть туалетов и дом малыша. А вообще их одиннадцать. Относительно бумаги, люди, если мы не будем ставить бумагу, то, извините, люди будут что-то делать просто посреди парка. Относительно объемов, это вопрос как подать новость. Если посмотреть на цифру, то она смущает — 600 тысяч, ничего себе! А когда ты смотришь на количество рулонов в год, то ты понимаешь, что это один рулон в кабинку на один день. Ты харьковчанин, ты приходишь в Центральный парк и ты убежден, что зайдешь в туалет, там будет чисто и тепло, будет туалетная бумага и средство, чтобы помыть руки.

1200 деревьев повреждены в парке в результате «прилетов»

В парке насчитали 1200 деревьев, которые сгорели из-за вражеских попаданий и пожаров, были повреждены в результате взрывов и от этого засохли. Две сотни из них — большие, столетние, в частности дубы. По словам Кравченко, погибшие деревья не выкорчевывали и ничего на замену им не закупали.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь Центрального парка

Мы высадили те деревья, которые у нас были на хозяйственном дворе, в нашем питомнике. Те, что выжили после «прилета» туда Искандера. Что касается больших деревьев, то это снова вопрос уже будет после войны, когда мы сможем закупать огромные деревья и заменять их. Покупать торчок и ждать 20 лет, чтобы он вырос, нет не то что смысла, вообще оно будет выглядеть не очень. Мы высаживаем деревья среднего размера, а уже через пять лет они имеют хороший вид.

Рассматривают ли возможность возобновления работы аттракционов?

Несмотря на то, что в этом году новогодними световыми декорациями Центрального впервые украсили не только подземку, но и улицы — в самом парке нет ничего праздничного. Как объясняет Кравченко, чтобы не поощрять людей к скоплениям. Так же из соображений безопасности пока не рассматривают ни одного формата возобновления работы аттракционов.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь Центрального парка

Центральный парк в 2025 году может заработать. Если Украина победит и война закончится, то мы с радостью распахнем наши двери и пригласим всех харьковчан, чтобы отпраздновать победу на нашей центральной сцене. Сейчас это не то что неуместно, это опасно. Привлекать большое количество людей на наши аллеи. Мы знаем, насколько россияне показали себя коварными. И поэтому такого мы даже не думаем говорить и как-то планировать.