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Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео)

Общество 21:59   30.12.2024
Оксана Горун
Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео) Скриншот

В Новый год подарки получают все — даже белки.

На видео поздравление с праздником своего символа записала пресс-служба Центрального парка Харькова.

Видео: Центральный парк Харькова

Общительным обитательницам парка выдали праздничные орешки.

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Отметим, за время полномасштабной войны белка из харьковского Центрального парка стала в городе настоящей знаменитостью. Позитивные видео из ее жизни поднимали настроение харьковчанам в те дни, когда о посещениях парка никто и не думал из-за непрекращающихся обстрелов. В июне 2023-го появились радостные новости: пушистое население парка увеличилось.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 21:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новый год подарки получают все — даже белки".