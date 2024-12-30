Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео)

В Новый год подарки получают все — даже белки.

На видео поздравление с праздником своего символа записала пресс-служба Центрального парка Харькова.

Видео: Центральный парк Харькова

Общительным обитательницам парка выдали праздничные орешки.

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Отметим, за время полномасштабной войны белка из харьковского Центрального парка стала в городе настоящей знаменитостью. Позитивные видео из ее жизни поднимали настроение харьковчанам в те дни, когда о посещениях парка никто и не думал из-за непрекращающихся обстрелов. В июне 2023-го появились радостные новости: пушистое население парка увеличилось.