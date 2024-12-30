Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео)
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В Новый год подарки получают все — даже белки.
На видео поздравление с праздником своего символа записала пресс-служба Центрального парка Харькова.
Видео: Центральный парк Харькова
Общительным обитательницам парка выдали праздничные орешки.
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Отметим, за время полномасштабной войны белка из харьковского Центрального парка стала в городе настоящей знаменитостью. Позитивные видео из ее жизни поднимали настроение харьковчанам в те дни, когда о посещениях парка никто и не думал из-за непрекращающихся обстрелов. В июне 2023-го появились радостные новости: пушистое население парка увеличилось.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: белка, новости Харькова, новый год, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 21:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новый год подарки получают все — даже белки".