Белочка из центрального парка Харькова поздравила горожан с Новым годом
Любимый питомец парка им Горького в Харькове вспомнил события, произошедшие за год.
В новогоднем поздравлении Белочка из любимого места отдыха харьковчан вспомнила мирную жизнь до 24 февраля и события после полномасштабного вторжения россиян.
Как центральный парк оказался под ракетными ударами, как враг уничтожал любимые аттракционы харьковчан и крушил столетние деревья.
Но, несмотря на драматические события, Белочка верит в Победу украинского народа и возрождение Харькова, в который обязательно вернутся дети и веселье.
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 15:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Любимый питомец парка им Горького в Харькове вспомнил события, произошедшие за год.".