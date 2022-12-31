Белочка из центрального парка Харькова поздравила горожан с Новым годом

Любимый питомец парка им Горького в Харькове вспомнил события, произошедшие за год.

В новогоднем поздравлении Белочка из любимого места отдыха харьковчан вспомнила мирную жизнь до 24 февраля и события после полномасштабного вторжения россиян.

Как центральный парк оказался под ракетными ударами, как враг уничтожал любимые аттракционы харьковчан и крушил столетние деревья.

Но, несмотря на драматические события, Белочка верит в Победу украинского народа и возрождение Харькова, в который обязательно вернутся дети и веселье.