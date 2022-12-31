Live
  • Суббота 31.12.2022
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.95
    • 🟢

Белочка из центрального парка Харькова поздравила горожан с Новым годом

Общество 15:20   31.12.2022
Оксана Якушко
Белочка из центрального парка Харькова поздравила горожан с Новым годом

Любимый питомец парка им Горького в  Харькове вспомнил события, произошедшие за год.

В новогоднем поздравлении Белочка из любимого места отдыха харьковчан вспомнила мирную жизнь до 24 февраля и события после полномасштабного вторжения россиян.

Как центральный парк оказался под ракетными ударами, как враг уничтожал любимые аттракционы харьковчан и крушил столетние деревья.

Но, несмотря на драматические события, Белочка верит в Победу украинского народа и возрождение Харькова, в который обязательно вернутся дети и веселье.

Читайте также: Сотрудника «ХТС» из-под завалов котельной в Харькове спасла кошка (фото)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

19:16
Харьковчане провожают 2022 год в метро: концерт и поздравление Терехова (фото)
18:21
Какие населенные пункты Харьковщины обстрелял враг 31 декабря. Данные Генштаба
17:24
На фоне руин: Синегубов поздравил с Новым годом жителей Харьковщины (видео)
14:20
Синегубов: На Харьковщине из-за угрозы обстрела временно отключают свет
13:33
На Харьков летит российский БПЛА Орлан-10

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Белочка из центрального парка Харькова поздравила горожан с Новым годом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 15:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Любимый питомец парка им Горького в  Харькове вспомнил события, произошедшие за год.".