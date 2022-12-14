Сотрудника «ХТС» из-под завалов котельной в Харькове спасла кошка (фото)
Необычную историю спасения с хорошим концом рассказали в пресс-службе КП «ХТС».
Сотрудника «теплосетей» Петра Малеева российский обстрел 19 мая застал на работе — он дежурил в котельной в районе Померок, куда уже практически переселился жить. Дом Малеева оказался на временно оккупированной территории — в Циркунах. А семья выехала за границу. Но сам тепловик с 20-летним стажем не захотел покидать Харьков и родное предприятие.
«В тот момент он дежурил в стеклянной сторожке, всего в нескольких метрах от эпицентра взрыва. Все, что помнит – страшный звук прилета. Потом оправился под грудой хлама и пыли от странного ощущения – местная кошка, которая жила в котельной, быстро и бережно разгребала завал над его головой. От этой неожиданной кошачьей заботы мужчина даже улыбнулся, быстро вскочил на ноги и выбежал на улицу», — описали события в пресс-службе «Харьковских теплосетей».
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Дом Малеева в Циркунах пережил оккупацию. Впервые туда съездить тепловик смог только в июле. А три месяца назад на территорию домовладения прилетел российский снаряд. Сгорела летняя кухня, но на сам дом стараниями спасателей огонь не перекинулся. Также выжили домашние животные Малеева — две кошки и собака.
А что касается его спасительницы — кошки с котельной, то она продолжает «работать» в «Теплосетях».
«Летом кошка еще и родила котят, которых охотно разобрали по домам строители», — поделились новостями о хвостатой «сотруднице» тепловики.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 11:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Необычную историю спасения с хорошим концом рассказали в пресс-службе КП «ХТС»".