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Співробітника “ХТМ” з-під завалів котельні в Харкові врятувала кішка (фото)

Події 11:12   14.12.2022
Оксана Горун
Співробітника “ХТМ” з-під завалів котельні в Харкові врятувала кішка (фото)

Незвичайну історію порятунку з добрим кінцем розповіли у пресслужбі КП “ХТМ”.

Співробітника “тепломереж” Петра Малєєва російський обстріл 19 травня застав на роботі – він чергував у котельні в районі Помірок, куди вже практично переселився жити. Будинок Малєєва опинився на тимчасово окупованій території – в Циркунах. А родина виїхала за кордон. Але сам тепловик із 20-річним стажем не захотів залишати Харків та рідне підприємство.

Петро Малєєв вижив під час обстрілу котельні у Харкові

“У той момент він чергував у скляній сторожці, лише за кілька метрів від епіцентру вибуху. Все, що пам’ятає – страшний звук прильоту. Потім оговтався під купою мотлоху та пилу від дивного відчуття – місцева киця, яка жила на котельні, швиденько і дбайливо розгрібала завал над його головою. Від цієї несподіваної котячої турботи, чоловік аж посміхнувся, швидко скочив на ноги та вибіг на вулицю”, – описали події в прес-службі “Харківських тепломереж”.

Зруйнована будка чергового тепломереж у котельні у Харкові

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Будинок Малєєва у Циркунах пережив окупацію. Вперше туди з’їздити тепловик зміг лише у липні. А три місяці тому на територію домоволодіння прилетів російський снаряд. Згоріла літня кухня, але на сам будинок стараннями рятувальників вогонь не перекинувся. Також вижили домашні тварини Малєєва – дві кішки та собака.

А щодо його рятівниці – кішки з котельні, то вона продовжує “працювати” в “Тепломережах”.

“Влітку кішка ще й народила кошенят, яких охоче розібрали по домівках будівельники”, – поділилися новинами про хвостату “співробітницю” тепловики.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 11:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незвичайну історію порятунку з добрим кінцем розповіли у пресслужбі КП “ХТМ”".