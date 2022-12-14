Знищену обстрілом котельню в Харкові повністю відновили (фото)

Котельня онкоцентру в Харкові, яку розбили російські терористи своїм снарядом 19 травня, вже працює. З руїн будівлю та обладнання допомогло відновити німецьке місто-побратим Харкова – Нюрберг.

“Постраждала від обстрілу в травні котельня онкологічного центру на вулиці Гуревича стала символом справжньої підтримки з боку німецького міста-побратима Нюрнберга. Майже повністю знищена прямим попаданням снаряда 19 травня, вона відродилася в максимально короткі терміни”, – повідомила пресслужба КП “Харківські теплові мережі”.

За інформацією комунальників, із Нюрнберга надійшло обладнання на 14,8 млн грн, ще 11 млн на реконструкцію спрямували з коштів самих “ХТМ”.

“Сьогодні на місці руїн – до блиску вимита плиткова підлога. Замість двох пошкоджених котлів – три нові. Один із них призначений спеціально для гарячого водопостачання лікарняних корпусів та прилеглих будинків. Раніше, за словами працівників котельні, цю послугу було складно надавати через невеликий попит. Новий котел економічно і стабільно видає стільки гарячої води, скільки потрібно споживачеві. Повністю замінена насосна група, нові димові труби, нова система хімічного очищення та пом’якшення води замінила громіздку стару. На додачу з’явився бак запасу підготовленої води, який особливо актуальний у сучасних складних умовах”, – розповіли про нововведення тепловики.

Пусконалагоджувальні роботи на котельні завершили ще 20 жовтня, а з 25-го вона почала працювати. Керують обладнанням дистанційно – з комп’ютера, що дозволяє убезпечити співробітників підприємства.

“акож був зроблений ремонт технічних приміщень. Роздягальні, пост чергового по котельні, навіть фасад і прилегла територія навколо котельні нагадують частинку Європи посеред харківського лікарняного парку. Це новий стандарт української теплоенергетики, який впроваджується на Харківщині саме завдяки підтримці Європейських партнерів. Колектив комунального підприємства “Харківські теплові мережі”, як і всі харків’яни, дякують місту-побратиму за таку суттєву і по-справжньому теплу підтримку у цей нелегкий час”, – зазначили у КП “Харківські теплові мережі.

Нагадаємо, котельня, яка забезпечує теплом частину Київського району, в тому числі – онкоцентр, дві лікарні та дві поліклініки, дитячий садок та частину будинків, потрапила під російський обстріл 19 травня 2022 року. Попадання було прямим, спочатку повідомили про те, що ремонту котельня не підлягає. На щастя, оператор котельні слюсар Петро Малєєв під час обстрілу вижив.

На той момент він фактично жив у котельні – його будинок у Циркунах був в окупації, а родина поїхала до Фінляндії. Сам Петро не схотів покидати рідний Харків.

“У той момент він чергував у скляній сторожці, лише за кілька метрів від епіцентру вибуху. Все, що пам’ятає – страшний звук прильоту. Потім оговтався під купою мотлоху та пилу від дивного відчуття – місцева киця, яка жила на котельні, швиденько і дбайливо розгрібала завал над його головою. Від цієї несподіваної котячої турботи, чоловік аж посміхнувся, швидко скочив на ноги та вибіг на вулицю. Снаряд влучив просто у середину котельні і пошкодив усе, що тільки зміг. На щастя, котельня вже не працювала, газ був перекритий”.