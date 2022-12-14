Уничтоженную обстрелом котельную в Харькове полностью восстановили (фото)

Котельная онкоцентра в Харькове, которую разбили российские террористы своим снарядом 19 мая, уже работает. Из руин здание и оборудование помог восстановить немецкий город-побратим Харькова — Нюрберг.

«Пострадавшая от обстрела в мае котельная онкологического центра на улице Гуревича стала символом настоящей поддержки со стороны немецкого города-побратима Нюрнберга. Почти полностью уничтоженная прямым попаданием снаряда 19 мая, она возродилась в максимально короткие сроки», — сообщила пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети».

По информации коммунальщиков, из Нюрнберга поступило оборудования на 14,8 млн грн, еще 11 млн на реконструкцию направили из средств самого «ХТС».

«Сегодня на месте руин – до блеска вымытый плиточный пол. Вместо двух поврежденных котлов – три новых. Один из них предназначен специально для горячего водоснабжения больничных корпусов и близлежащих домов. Ранее, по словам работников котельной, эту услугу было сложно предоставлять из-за небольшого спроса. Новый котел экономично и стабильно выдает столько горячей воды, сколько нужно потребителю. Полностью заменена насосная группа, новые дымовые трубы, новая система химической очистки и смягчения воды заменила громоздкую старую. Вдобавок появился бак запаса подготовленной воды, который особенно актуален в современных сложных условиях», — рассказали о новшествах тепловики.

Пусконаладочные работы на котельной завершили еще 20 октября, а с 25-го она начала работать. Управляют оборудованием дистанционно — с компьютера, что позволяет обезопасить сотрудников предприятия.

«Также был произведен ремонт технических помещений. Раздевалки, пост дежурного по котельной, даже фасад и прилегающая территория вокруг котельной напоминают частицу Европы среди харьковского больничного парка. Это новый стандарт украинской теплоэнергетики, который внедряется в Харьковской области благодаря поддержке европейских партнеров. Коллектив коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети», как и все харьковчане, благодарят город-побратим за такую существенную и по-настоящему теплую поддержку в это нелегкое время», — отметили в КП «Харьковские тепловые сети.

Напомним, котельная, которая обеспечивает теплом часть Киевского района, в том числе — окноцентр, две больницы и две поликлиники, детский сад и часть домов, попала под российский обстрел 19 мая 2022 года. Попадание было прямым, исходно сообщили о том, что ремонту котельная не подлежит. К счастью, оператор котельной слесарь Петр Малеев во время обстрела выжил.

К тому моменту он фактически жил в котельной — его дом в Циркунах был в оккупации, а семья уехала в Финляндию. Сам Петр не захотел покидать родной Харьков.

«В тот момент он дежурил в стеклянной сторожке, всего в нескольких метрах от эпицентра взрыва, — описали события в пресс-службе «ХТС». — Все, что помнит – страшный звук прилета. Потом оправился под грудой хлама и пыли от странного ощущения – местная кошка, которая жила на котельной, быстро и бережно разгребала завал над его головой. От этой неожиданной кошачьей заботы мужчина даже улыбнулся, быстро вскочил на ноги и выбежал на улицу. Снаряд попал прямо внутрь котельной и повредил все, что только смог. К счастью, котельная уже не работала, газ был перекрыт».