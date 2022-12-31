Білочка з парку Харкова привітала містян з прийдешнім Новим роком
Улюблений мешканець парку ім. Горького Харкова пригадала події, які трапилися за рік.
У новорічному привітанні Білочка з улюбленого місця відпочинку харків’ян згадала мирне життя до 24 лютого та події після повномасштабного вторгнення росіян.
Як центральний парк опинився під ракетними ударами, як ворог знищував улюблені атракціони харків’ян та трощив столітні дерева.
Але, незважаючи на драматичні події, Білочка вірить у Перемогу українського народу та відродження Харкова, до якого обов’язково повернуться діти та веселий гомін.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 15:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Улюблений мешканець парку ім. Горького Харкова пригадала події, які трапилися за рік.".