Новий рік у Харкові: що подарували символу Центрального парку (відео)
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У Новий рік подарунки отримують усі – навіть білки.
На відео вітання зі святом свого символу записала пресслужба Центрального парку Харкова.
Відео: Центральний парк Харкова
Товариським мешканкам парку видали святкові горішки.
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Зазначимо, за час повномасштабної війни білка з харківського Центрального парку стала в місті справжньою знаменитістю. Позитивні відео з її життя підіймали настрій харків’янам у ті дні, коли про відвідини парку ніхто й не думав через безперервні обстріли. У червні 2023-го з’явилися радісні новини: пухнастого населення в парку прибуло.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: белка, новини Харкова, новый год, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 21:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Новий рік подарунки отримують усі – навіть білки".