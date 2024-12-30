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Новий рік у Харкові: що подарували символу Центрального парку (відео)

Суспільство 21:59   30.12.2024
Оксана Горун
Новий рік у Харкові: що подарували символу Центрального парку (відео) Скриншот

У Новий рік подарунки отримують усі – навіть білки.

На відео вітання зі святом свого символу записала пресслужба Центрального парку Харкова.

Відео: Центральний парк Харкова

Товариським мешканкам парку видали святкові горішки.

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Зазначимо, за час повномасштабної війни білка з харківського Центрального парку стала в місті справжньою знаменитістю. Позитивні відео з її життя підіймали настрій харків’янам у ті дні, коли про відвідини парку ніхто й не думав через безперервні обстріли. У червні 2023-го з’явилися радісні новини: пухнастого населення в парку прибуло.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 21:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Новий рік подарунки отримують усі – навіть білки".