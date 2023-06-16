Знаменита білка з харківського парку завела родину (відео)
У Центральному парку Харкова з’явилися нові мешканці. Відео молодого покоління білок опублікувала пресслужба парку.
“Друзі, дивіться, які пухнастики! Кумедні та допитливі білченята готуються вийти з дупла“, – підписали відео в телеграмі Центрального парку.
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За час війни білка із харківського парку стала в місті справжньою знаменитістю. Позитивні відео з її життя підіймали настрій харків’янам у ті дні, коли про відвідини парку ніхто й не думав через безперервні обстріли. Тепер “пухнасте населення” Харкова зросло.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 10:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центральному парку Харкова з’явилися нові мешканці. Відео молодого покоління білок опублікувала пресслужба парку".