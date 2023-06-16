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Знаменитая белка из харьковского парка обзавелась семьей (видео)

Харьков 10:35   16.06.2023
Оксана Горун
Знаменитая белка из харьковского парка обзавелась семьей (видео) Фото: скрин

В Центральном парке Харькова появились новые жители. Видео подрастающего поколения белок опубликовала пресс-служба парка.

«Друзья, смотрите, какие пушистики! Забавные и любознательные бельчата готовятся выйти из дупла», — подписали видео в telegram Центрального парка.

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За время войны белка из харьковского парка стала в городе настоящей знаменитостью. Позитивные видео из ее жизни поднимали настроение харьковчанам в те дни, когда о посещениях парка никто и не думал из-за непрекращающихся обстрелов. Теперь «пушистое население» Харькова увеличилось.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 10:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова появились новые жители. Видео подрастающего поколения белок опубликовала пресс-служба парка".