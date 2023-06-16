Знаменитая белка из харьковского парка обзавелась семьей (видео)

В Центральном парке Харькова появились новые жители. Видео подрастающего поколения белок опубликовала пресс-служба парка.

«Друзья, смотрите, какие пушистики! Забавные и любознательные бельчата готовятся выйти из дупла», — подписали видео в telegram Центрального парка.

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За время войны белка из харьковского парка стала в городе настоящей знаменитостью. Позитивные видео из ее жизни поднимали настроение харьковчанам в те дни, когда о посещениях парка никто и не думал из-за непрекращающихся обстрелов. Теперь «пушистое население» Харькова увеличилось.