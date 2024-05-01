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Белчата впервые вышли из дупла в Центральном парке Харькова (видео)

Общество 16:47   01.05.2024
Оксана Якушко
Белчата впервые вышли из дупла в Центральном парке Харькова (видео)

В семье белок Центрального парка – пополнение, рассказала пресс-служба учреждения.

«Пополнение в большой семье белок Центрального парка. Пушистые исследователи рассматривают мир вокруг родного дупла», — прокомментировали первую прогулку бельчат.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 16:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В семье белок Центрального парка – пополнение, рассказала пресс-служба учреждения.".