Белчата впервые вышли из дупла в Центральном парке Харькова (видео)
В семье белок Центрального парка – пополнение, рассказала пресс-служба учреждения.
«Пополнение в большой семье белок Центрального парка. Пушистые исследователи рассматривают мир вокруг родного дупла», — прокомментировали первую прогулку бельчат.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: белка, бельченок, Харьков, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 16:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В семье белок Центрального парка – пополнение, рассказала пресс-служба учреждения.".