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Уникальной магнолией могут полюбоваться харьковчане (фото)

Общество 11:44   29.04.2024
Елена Нагорная
Уникальной магнолией могут полюбоваться харьковчане (фото) Фото: Центральный парк Харькова

Расцвела единственная в Центральном парке Харькова желтая магнолия.

В пресс-службе парка призывают горожан вдохновиться красотой на удачную неделю.


Фото: Центральный парк Харькова

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расцвела единственная в Центральном парке Харькова желтая магнолия".