Уникальной магнолией могут полюбоваться харьковчане (фото)
Фото: Центральный парк Харькова
Расцвела единственная в Центральном парке Харькова желтая магнолия.
В пресс-службе парка призывают горожан вдохновиться красотой на удачную неделю.
Фото: Центральный парк Харькова
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: желтая, магнолия, расцвела, Харьков, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 11:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расцвела единственная в Центральном парке Харькова желтая магнолия".