Унікальною магнолією можуть помилуватися харків’яни (фото)
Фото: Центральний парк Харкова
Розквітла єдина у Центральному парку Харкова жовта магнолія.
У пресслужбі парку закликають містян надихнутись красою на вдалий тиждень.
Фото: Центральний парк Харкова
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: желтая, магнолия, расцвела, Харків, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 11:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розквітла єдина у Центральному парку Харкова жовта магнолія".