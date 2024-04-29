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Унікальною магнолією можуть помилуватися харків’яни (фото)

Суспільство 11:44   29.04.2024
Олена Нагорна
Унікальною магнолією можуть помилуватися харків’яни (фото) Фото: Центральний парк Харкова

Розквітла єдина у Центральному парку Харкова жовта магнолія.

У пресслужбі парку закликають містян надихнутись красою на вдалий тиждень.


Фото: Центральний парк Харкова

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 11:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розквітла єдина у Центральному парку Харкова жовта магнолія".