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Білченята вперше вийшли з дупла у Центральному парку Харкова (відео)

Суспільство 16:47   01.05.2024
Оксана Якушко
Білченята вперше вийшли з дупла у Центральному парку Харкова (відео)

У сім’ї білок Центрального парку – поповнення, повідомила пресслужба установи.

«Поповнення у великій родині білок Центрального парку. Пухнасті дослідники роздивляються світ навколо рідного дупла», – прокоментували першу прогулянку білченят.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 16:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сім’ї білок Центрального парку – поповнення, повідомила пресслужба установи.".