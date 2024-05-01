Білченята вперше вийшли з дупла у Центральному парку Харкова (відео)
У сім’ї білок Центрального парку – поповнення, повідомила пресслужба установи.
«Поповнення у великій родині білок Центрального парку. Пухнасті дослідники роздивляються світ навколо рідного дупла», – прокоментували першу прогулянку білченят.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: белка, бельченок, Харків, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 16:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сім’ї білок Центрального парку – поповнення, повідомила пресслужба установи.".