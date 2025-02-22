Заместитель белки появился в Центральном парке Харькова (видео)

Видео с неожиданным новым пушистым обитателем опубликовала пресс-служба Центрального парка Харькова.

У знаменитой белки появился «заместитель». В парке посреди города заметили зайца.

Видео: Центральный парк Харькова

«Неожиданная встреча в нашем парке. Надо будет принести пушистому какие-нибудь вкусности», — прокомментировали в пресс-службе парка.

Отметим, за время полномасштабной войны белка из Центрального парка стала в Харькове настоящей знаменитостью. Позитивные видео из ее жизни поднимали настроение харьковчанам в те дни, когда о посещениях парка никто и не думал из-за непрекращающихся обстрелов. В июне 2023-го появились радостные новости: пушистое население парка увеличилось. А под Новый год пресс-служба парка отчиталась, что «мохнатый символ» получил подарки.