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Заместитель белки появился в Центральном парке Харькова (видео)

Харьков 12:01   22.02.2025
Оксана Горун
Заместитель белки появился в Центральном парке Харькова (видео) Скриншот

Видео с неожиданным новым пушистым обитателем опубликовала пресс-служба Центрального парка Харькова.

У знаменитой белки появился «заместитель». В парке посреди города заметили зайца.

Видео: Центральный парк Харькова

«Неожиданная встреча в нашем парке. Надо будет принести пушистому какие-нибудь вкусности», — прокомментировали в пресс-службе парка.

Отметим, за время полномасштабной войны белка из Центрального парка стала в Харькове настоящей знаменитостью. Позитивные видео из ее жизни поднимали настроение харьковчанам в те дни, когда о посещениях парка никто и не думал из-за непрекращающихся обстрелов. В июне 2023-го появились радостные новости: пушистое население парка увеличилось. А под Новый год пресс-служба парка отчиталась, что «мохнатый символ» получил подарки.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 12:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео с неожиданным новым пушистым обитателем опубликовала пресс-служба Центрального парка Харькова".