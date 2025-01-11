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Чудо в харьковском экопарке: родился очень редкий малыш (видео)

Репортаж 15:26   11.01.2025
Оксана Горун
Чудо в харьковском экопарке: родился очень редкий малыш (видео) Скриншот

В экопарке появился на свет детеныш орангутанов.

Сотрудники парка назвали это событие чудом.

«Эти приматы очень редко размножаются в неволе, и каждое такое событие – это новость мирового масштаба! А наша Поночка пять лет назад стала первой представительницей своего вида в Украине, родившей детеныша. И вот она снова стала мамой – на этот раз замечательная крошечная девочка», — сообщили на странице экопарка в Facebook.

Видео: Харьковский экопарк

В экопарке подчеркнули: рождение малыша важно еще и потому, что в начале полномасштабного вторжения среди этих приматов были жертвы.

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«Но жизнь продолжается, а любовь и забота творят чудеса. Детеныш родился абсолютно здоровым и активно растет. Сейчас малыш все время вместе со своей заботливой мамочкой, которая не выпускает его и внимательно следит за ребенком», — отметили сотрудники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 15:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке появился на свет детеныш орангутанов".