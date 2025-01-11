Чудо в харьковском экопарке: родился очень редкий малыш (видео)

В экопарке появился на свет детеныш орангутанов.

Сотрудники парка назвали это событие чудом.

«Эти приматы очень редко размножаются в неволе, и каждое такое событие – это новость мирового масштаба! А наша Поночка пять лет назад стала первой представительницей своего вида в Украине, родившей детеныша. И вот она снова стала мамой – на этот раз замечательная крошечная девочка», — сообщили на странице экопарка в Facebook.

Видео: Харьковский экопарк

В экопарке подчеркнули: рождение малыша важно еще и потому, что в начале полномасштабного вторжения среди этих приматов были жертвы.

«Но жизнь продолжается, а любовь и забота творят чудеса. Детеныш родился абсолютно здоровым и активно растет. Сейчас малыш все время вместе со своей заботливой мамочкой, которая не выпускает его и внимательно следит за ребенком», — отметили сотрудники.