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Пополнение ждут в харьковском экопарке: кто снес яйца (видео)

Общество 14:25   11.12.2024
Виктория Яковенко
Пополнение ждут в харьковском экопарке: кто снес яйца (видео) скриншот

Через несколько месяцев в экопарке под Харьковом будет пополнение – появятся маленькие страусы эму.

Сейчас птицы снесли первые яйца: их положили в инкубатор, рассказали в экопарке.

«Все яйца предварительно мы обработали специальным раствором, выставили температуру, влажность. Все яйца мы подпишем, какого число мы их положили. Их будет около 20 только от одной птицы. У нас две самки», — отметили в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 14:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через несколько месяцев в экопарке под Харьковом будет пополнение – появятся маленькие страусы эму.".