Пополнение ждут в харьковском экопарке: кто снес яйца (видео)

Через несколько месяцев в экопарке под Харьковом будет пополнение – появятся маленькие страусы эму.

Сейчас птицы снесли первые яйца: их положили в инкубатор, рассказали в экопарке.

«Все яйца предварительно мы обработали специальным раствором, выставили температуру, влажность. Все яйца мы подпишем, какого число мы их положили. Их будет около 20 только от одной птицы. У нас две самки», — отметили в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк