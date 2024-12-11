Пополнение ждут в харьковском экопарке: кто снес яйца (видео)
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Через несколько месяцев в экопарке под Харьковом будет пополнение – появятся маленькие страусы эму.
Сейчас птицы снесли первые яйца: их положили в инкубатор, рассказали в экопарке.
«Все яйца предварительно мы обработали специальным раствором, выставили температуру, влажность. Все яйца мы подпишем, какого число мы их положили. Их будет около 20 только от одной птицы. У нас две самки», — отметили в экопарке.
Видео: Харьковский экопарк
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: пополнение, Харьковский, экопарк, яйца;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через несколько месяцев в экопарке под Харьковом будет пополнение – появятся маленькие страусы эму.".