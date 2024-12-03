«Наши дальние родственники»: в экопарке показали, как кушают лемуры (видео)

В экопарке под Харьковом показали процесс кормления кольцехвостых или кошачьих лемуров.

“Вообще лемуры относятся к отряду приматов. К этому же отряду относятся и человекообразные обезьяны и, собственно, сам человек. В каком-то смысле это наши дальние родственники”, — рассказали в экопарке.

Видео: пресс-служба экопарка

Напомним, кольцехвостых лемуров вернули в экопарк из вынужденной эвакуации в марте 2024 года.