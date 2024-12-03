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«Наши дальние родственники»: в экопарке показали, как кушают лемуры (видео)

Общество 21:44   03.12.2024
Елена Нагорная
«Наши дальние родственники»: в экопарке показали, как кушают лемуры (видео) Скриншот

В экопарке под Харьковом показали процесс кормления кольцехвостых или кошачьих лемуров.

“Вообще лемуры относятся к отряду приматов. К этому же отряду относятся и человекообразные обезьяны и, собственно, сам человек. В каком-то смысле это наши дальние родственники”, — рассказали в экопарке.

Видео: пресс-служба экопарка

Напомним, кольцехвостых лемуров вернули в экопарк из вынужденной эвакуации в марте 2024 года.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 21:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом показали процесс кормления кольцехвостых или кошачьих лемуров".