«Наши дальние родственники»: в экопарке показали, как кушают лемуры (видео)
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В экопарке под Харьковом показали процесс кормления кольцехвостых или кошачьих лемуров.
“Вообще лемуры относятся к отряду приматов. К этому же отряду относятся и человекообразные обезьяны и, собственно, сам человек. В каком-то смысле это наши дальние родственники”, — рассказали в экопарке.
Видео: пресс-служба экопарка
Напомним, кольцехвостых лемуров вернули в экопарк из вынужденной эвакуации в марте 2024 года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: лемуры, новости Харькова, Харьковский экопарк;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 21:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом показали процесс кормления кольцехвостых или кошачьих лемуров".