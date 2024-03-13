Лемуры вернулись в Экопарк под Харьковом (видео)

Кошачьи, или кольцехвостые лемуры, приехали из эвакуации в Экопарк, сообщила пресс-служба учреждения.

«Наши кольцехвостые лемуры с нетерпением ждут посетителей Экопарка! Этих животных еще называют кошачьими лемурами: такое название они получили, потому что их голос похож на кошачье мяуканье. Это очень активные, игривые и общительные животные. Они обожают сочные фрукты и ягоды: бананы, яблоки, изюм. До начала полномасштабной войны у нас была самая большая коллекция приматов в Украине, в значительной степени мы ее сохранили и обязательно сделаем еще лучше! Мы продолжаем восстанавливать наш Экопарк и возвращаем животных из вынужденной эмиграции», — рассказали в Экопарке.