Лемуры вернулись в Экопарк под Харьковом (видео)
Кошачьи, или кольцехвостые лемуры, приехали из эвакуации в Экопарк, сообщила пресс-служба учреждения.
«Наши кольцехвостые лемуры с нетерпением ждут посетителей Экопарка! Этих животных еще называют кошачьими лемурами: такое название они получили, потому что их голос похож на кошачье мяуканье. Это очень активные, игривые и общительные животные. Они обожают сочные фрукты и ягоды: бананы, яблоки, изюм. До начала полномасштабной войны у нас была самая большая коллекция приматов в Украине, в значительной степени мы ее сохранили и обязательно сделаем еще лучше! Мы продолжаем восстанавливать наш Экопарк и возвращаем животных из вынужденной эмиграции», — рассказали в Экопарке.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 16:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кошачьи, или кольцехвостые лемуры, приехали из эвакуации в Экопарк, сообщила пресс-служба учреждения.".