Лемури повернулися до Екопарку, що під Харковом (відео)

Котячі, або кільцехвості лемури, приїхали з евакуації до Екопарку, повідомила пресслужба установи.

«Наші кільцехвості лемури з нетерпінням чекають на відвідувачів Екопарку! Цих тварин ще називають котячими лемурами: таку назву вони отримали, бо їхній голос схожий на котяче нявкання. Це дуже активні, грайливі та товариські тварини. Вони обожнюють соковиті фрукти та ягоди: банани, яблука, родзинки. До початку повномасштабної війни у нас була найбільша колекція приматів в Україні, значною мірою ми її зберегли й обов’язково зробимо ще кращою! Ми продовжуємо відновлювати наш Екопарк та повертаємо тварин з вимушеної еміграції», – розповіли в Екопарку.