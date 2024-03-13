Лемури повернулися до Екопарку, що під Харковом (відео)
Котячі, або кільцехвості лемури, приїхали з евакуації до Екопарку, повідомила пресслужба установи.
«Наші кільцехвості лемури з нетерпінням чекають на відвідувачів Екопарку! Цих тварин ще називають котячими лемурами: таку назву вони отримали, бо їхній голос схожий на котяче нявкання. Це дуже активні, грайливі та товариські тварини. Вони обожнюють соковиті фрукти та ягоди: банани, яблука, родзинки. До початку повномасштабної війни у нас була найбільша колекція приматів в Україні, значною мірою ми її зберегли й обов’язково зробимо ще кращою! Ми продовжуємо відновлювати наш Екопарк та повертаємо тварин з вимушеної еміграції», – розповіли в Екопарку.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: евакуація, животні, звери, лемур, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 16:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Котячі, або кільцехвості лемури, приїхали з евакуації до Екопарку, повідомила пресслужба установи.".