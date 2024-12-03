У харківському екопарку показали, як їдять лемури (відео)

В екопарку під Харковом показали процес годування кільцехвостих або котячих лемурів.

“Взагалі лемури належать до ряду приматів. До цього ж ряду належать і людиноподібні мавпи і, власне, сама людина. У певному сенсі це наші далекі родичі”, – розповіли в екопарку.

Відео: пресслужба екопарку

Нагадаємо, кільцехвостих лемурів повернули в екопарк із вимушеної евакуації у березні 2024 року.