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У харківському екопарку показали, як їдять лемури (відео)

Суспільство 21:44   03.12.2024
Олена Нагорна
У харківському екопарку показали, як їдять лемури (відео) Скриншот

В екопарку під Харковом показали процес годування кільцехвостих або котячих лемурів.

“Взагалі лемури належать до ряду приматів. До цього ж ряду належать і людиноподібні мавпи і, власне, сама людина. У певному сенсі це наші далекі родичі”, – розповіли в екопарку.

Відео: пресслужба екопарку

Нагадаємо, кільцехвостих лемурів повернули в екопарк із вимушеної евакуації у березні 2024 року.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 21:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом показали процес годування кільцехвостих або котячих лемурів.".