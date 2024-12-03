У харківському екопарку показали, як їдять лемури (відео)
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В екопарку під Харковом показали процес годування кільцехвостих або котячих лемурів.
“Взагалі лемури належать до ряду приматів. До цього ж ряду належать і людиноподібні мавпи і, власне, сама людина. У певному сенсі це наші далекі родичі”, – розповіли в екопарку.
Відео: пресслужба екопарку
Нагадаємо, кільцехвостих лемурів повернули в екопарк із вимушеної евакуації у березні 2024 року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лемуры, новини Харкова, Харьковский экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 21:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом показали процес годування кільцехвостих або котячих лемурів.".