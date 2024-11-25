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Дивує всіх, хто її бачить: у харківському екопарку показали Білочку (відео)

Суспільство 21:51   25.11.2024
Олена Нагорна
Дивує всіх, хто її бачить: у харківському екопарку показали Білочку (відео) Скриншот

У харківському екопарку розповіли про свою підопічну – кобилу Білочку. Вона вже кілька років живе у кінному комплексі, який поки що не працює.

«Це Білочка. Вона з тих порід коней, яких в Україні вважають одними з найбільших. Першерони сильні та міцні, а тому людей, які побачили такого коня, дивують його розміри. Білочка просто обожнює дітей та завжди з нетерпінням чекає на гостей», — зазначають у фейсбуці екопарку.

У публікації також згадують, що раніше кінний комплекс екопарку був одним з найбільших в Україні – тут мешкала понад сотня тварин: коні, поні та віслюки. Частина досі перебуває у вимушеній евакуації, але в регіональному ландшафтному парку впевнені, що вони обовʼязково повернуться.

Відео: фейсбук екопарку

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 21:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку розповіли про свою підопічну – кобилу Білочку. Вона вже кілька років живе у кінному комплексі, який поки що не працює".