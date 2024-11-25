Удивляет всех, кто ее видит: в харьковском экопарке показали Белочку (видео)
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В харьковском экопарке рассказали о своей подопечной — кобыле Белочке. Она уже несколько лет живет в конном комплексе, который пока не работает.
«Это Белочка. Она из тех пород лошадей, которых в Украине считают одними из самых больших. Першероны сильные и крепкие, а потому людей, которые увидели такого коня, удивляют его размеры. Белочка просто обожает детей и всегда с нетерпением ждет гостей», — отмечают в Facebook экопарка.
В публикации также вспоминают, что ранее конный комплекс экопарка был одним из крупнейших в Украине — здесь жило более сотни животных: лошади, пони и ослы. Часть до сих пор находится в вынужденной эвакуации, но в региональном ландшафтном парке уверены, что они обязательно вернутся.
Видео: Facebook экопарка
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: лошадь, новости Харькова, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 21:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке рассказали о своей подопечной — кобыле Белочке. Она уже несколько лет живет в конном комплексе, который пока не работает.".