Поповнення чекають в харківському екопарку: хто зніс яйця (відео)
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За кілька місяців в екопарку під Харковом буде поповнення – зʼявляться маленькі страуси ему.
Зараз птахи знесли перші яйця: їх поклали до інкубатора, розповіли у екопарку.
«Всі яйця попередньо ми обробили спеціальним розчином, виставили температуру, вологість. Всі яйця ми підпишемо, якого числа ми їх поклали. Їх буде близько 20 тільки від однієї птиці. У нас дві самки», – зазначили в екопарку.
Відео: Харківський екопарк
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: пополнение, Харьковский, экопарк, яйца;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 14:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За кілька місяців в екопарку під Харковом буде поповнення – зʼявляться маленькі страуси ему.".