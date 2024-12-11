Поповнення чекають в харківському екопарку: хто зніс яйця (відео)

За кілька місяців в екопарку під Харковом буде поповнення – зʼявляться маленькі страуси ему.

Зараз птахи знесли перші яйця: їх поклали до інкубатора, розповіли у екопарку.

«Всі яйця попередньо ми обробили спеціальним розчином, виставили температуру, вологість. Всі яйця ми підпишемо, якого числа ми їх поклали. Їх буде близько 20 тільки від однієї птиці. У нас дві самки», – зазначили в екопарку.

Відео: Харківський екопарк