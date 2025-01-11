Диво в харківському екопарку: народилося дуже рідкісне маля (відео)

В екопарку з’явилося на світ дитинча орангутангів.

Співробітники парку назвали цю подію дивом.

“Ці примати надзвичайно рідко розмножуються в неволі, й кожна така подія – це новина світового масштабу! А наша Поночка п’ять років тому стала першою представницею свого виду в Україні, яка народила дитинча. І ось вона знову стала мамою – на цей раз чудової крихітної дівчинки”, – повідомили на сторінці екопарку у фейсбуці.

Відео: Харківський екопарк

В екопарку наголосили: народження малюка важливе ще й тому, що на початку повномасштабного вторгнення серед цих приматів були жертви.

“Та життя триває, а любов і турбота творять дива. Дитинча народилося абсолютно здоровим та активно росте. Зараз малюк весь час разом зі своєю турботливою матусею, яка не випускає його й пильно слідкує за дитиною”, – зазначили співробітники.