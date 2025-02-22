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Заступник білки з’явився в Центральному парку Харкова (відео)

Харків 12:01   22.02.2025
Оксана Горун
Заступник білки з’явився в Центральному парку Харкова (відео) Скриншот

Відео із несподіваним новим пухнастим мешканцем опублікувала пресслужба Центрального парку Харкова.

У знаменитої білки з’явився “заступник”. У парку посеред міста помітили зайця.

Відео: Центральний парк Харкова

“Несподівана зустріч в нашому парку. Треба буде принести пухнастому якогось смаколика”, – прокоментували в пресслужбі парку.

Зазначимо, за час повномасштабної війни білка із Центрального парку стала в Харкові справжньою знаменитістю. Позитивні відео з її життя підіймали настрій харків’янам у ті дні, коли про відвідини парку ніхто й не думав через безперервні обстріли. У червні 2023-го з’явилися радісні новини: пухнасте населення парку збільшилося. А під Новий рік пресслужба парку відзвітувала, що “пухнастий символ” отримав подарунки.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 12:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео із несподіваним новим пухнастим мешканцем опублікувала пресслужба Центрального парку Харкова".