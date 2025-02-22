Заступник білки з’явився в Центральному парку Харкова (відео)

Відео із несподіваним новим пухнастим мешканцем опублікувала пресслужба Центрального парку Харкова.

У знаменитої білки з’явився “заступник”. У парку посеред міста помітили зайця.

Відео: Центральний парк Харкова

“Несподівана зустріч в нашому парку. Треба буде принести пухнастому якогось смаколика”, – прокоментували в пресслужбі парку.

Зазначимо, за час повномасштабної війни білка із Центрального парку стала в Харкові справжньою знаменитістю. Позитивні відео з її життя підіймали настрій харків’янам у ті дні, коли про відвідини парку ніхто й не думав через безперервні обстріли. У червні 2023-го з’явилися радісні новини: пухнасте населення парку збільшилося. А під Новий рік пресслужба парку відзвітувала, що “пухнастий символ” отримав подарунки.