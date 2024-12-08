Погода в Харкові: Гідрометцентр попередив про небезпеку
Фото: пресслужба ХМР
Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 8 грудня.
“8 грудня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними“, – попередили метеорологи.
За оцінками, рівень небезпеки – перший, жовтий.
У найближчих прогнозах синоптиків – переходи температури через нуль, які сприятимуть ковзанню на вулицях та дорогах. Вдень 9 і 10 грудня температури будуть вищими за нуль, ночами – до трьох морозу. У прогнозі Українського гідрометцентру до кінця тижня очікується потепління – до чотирьох тепла ночами. Тож сніг, що випав, розтане.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 13:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 8 грудня".