Погода в Харкові: Гідрометцентр попередив про небезпеку

Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 8 грудня.

“8 грудня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними“, – попередили метеорологи.

За оцінками, рівень небезпеки – перший, жовтий.

У найближчих прогнозах синоптиків – переходи температури через нуль, які сприятимуть ковзанню на вулицях та дорогах. Вдень 9 і 10 грудня температури будуть вищими за нуль, ночами – до трьох морозу. У прогнозі Українського гідрометцентру до кінця тижня очікується потепління – до чотирьох тепла ночами. Тож сніг, що випав, розтане.