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Погода в Харкові: Гідрометцентр попередив про небезпеку

Погода 13:05   08.12.2024
Оксана Горун
Погода в Харкові: Гідрометцентр попередив про небезпеку Фото: пресслужба ХМР

Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 8 грудня.

“8 грудня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними“, – попередили метеорологи.

За оцінками, рівень небезпеки – перший, жовтий.

У найближчих прогнозах синоптиків – переходи температури через нуль, які сприятимуть ковзанню на вулицях та дорогах. Вдень 9 і 10 грудня температури будуть вищими за нуль, ночами – до трьох морозу. У прогнозі Українського гідрометцентру до кінця тижня очікується потепління – до чотирьох тепла ночами. Тож сніг, що випав, розтане.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 13:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 8 грудня".