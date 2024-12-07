Хмарно, без опадів: якою буде погода 8 грудня

Прогноз погоди на завтра, 8 грудня, опублікували у Харківському регіональному центрі гідрометеорології.

В області буде хмарно, без опадів. Вночі та зранку на дорогах – невелика ожеледиця. Вітер південно-східний: 7-12 м/с.

Температура повітря вночі: від 4° морозу до 1° – тепла. Вдень: від 1° градусів морозу до 4° тепла.

У місті буде хмарно, також очікується ожеледиця.

Температура повітря: вночі 0 – 2° морозу, вдень 0 – 2° тепла.