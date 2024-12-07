Хмарно, без опадів: якою буде погода 8 грудня
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 8 грудня, опублікували у Харківському регіональному центрі гідрометеорології.
В області буде хмарно, без опадів. Вночі та зранку на дорогах – невелика ожеледиця. Вітер південно-східний: 7-12 м/с.
Температура повітря вночі: від 4° морозу до 1° – тепла. Вдень: від 1° градусів морозу до 4° тепла.
У місті буде хмарно, також очікується ожеледиця.
Температура повітря: вночі 0 – 2° морозу, вдень 0 – 2° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 20:06;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 8 грудня, опублікували у Харківському регіональному центрі гідрометеорології.".