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На Куп’янському напрямку триває три бої – вечірнє зведення Генштабу

Україна 18:10   07.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Куп’янському напрямку триває три бої – вечірнє зведення Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Про ворожі атаки та бої на Харківщині, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на 16:00.

На Харківському напрямку протягом дня був один бій, СОУ відбили штурм окупантів.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Масютівки та Зеленого Гаю. Три боєзіткнення продовжуються“, – написали в Генштабі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 18:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ворожі атаки та бої на Харківщині, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на 16:00.".