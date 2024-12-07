На Куп’янському напрямку триває три бої – вечірнє зведення Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ворожі атаки та бої на Харківщині, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на 16:00.
На Харківському напрямку протягом дня був один бій, СОУ відбили штурм окупантів.
“На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Масютівки та Зеленого Гаю. Три боєзіткнення продовжуються“, – написали в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 18:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ворожі атаки та бої на Харківщині, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на 16:00.".