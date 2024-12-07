На Куп’янському напрямку триває три бої – вечірнє зведення Генштабу

Про ворожі атаки та бої на Харківщині, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на 16:00.

На Харківському напрямку протягом дня був один бій, СОУ відбили штурм окупантів.

“На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Масютівки та Зеленого Гаю. Три боєзіткнення продовжуються“, – написали в Генштабі.