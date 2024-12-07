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На Купянском направлении идет три боя – вечерняя сводка Генштаба

Украина 18:10   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Купянском направлении идет три боя – вечерняя сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

О вражеских атаках и боях на Харьковщине, сообщили в сводке Генштаба ВСУ на 16:00.

На Харьковском направлении в течение дня был один бой, СОУ отбили штурм оккупантов.

«На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой, Масютовки и Зеленого Гая. Три боестолкновения продолжаются», – написали в Генштабе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 18:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеских атаках и боях на Харьковщине, сообщили в сводке Генштаба ВСУ на 16:00.".