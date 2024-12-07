На Купянском направлении идет три боя – вечерняя сводка Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
О вражеских атаках и боях на Харьковщине, сообщили в сводке Генштаба ВСУ на 16:00.
На Харьковском направлении в течение дня был один бой, СОУ отбили штурм оккупантов.
«На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой, Масютовки и Зеленого Гая. Три боестолкновения продолжаются», – написали в Генштабе.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 18:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеских атаках и боях на Харьковщине, сообщили в сводке Генштаба ВСУ на 16:00.".