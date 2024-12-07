На Купянском направлении идет три боя – вечерняя сводка Генштаба

О вражеских атаках и боях на Харьковщине, сообщили в сводке Генштаба ВСУ на 16:00.

На Харьковском направлении в течение дня был один бой, СОУ отбили штурм оккупантов.

«На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой, Масютовки и Зеленого Гая. Три боестолкновения продолжаются», – написали в Генштабе.