Live
  • Сб 07.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

Канашевич: «среди белого дня их просто нет» – люди боятся выходить на улицы

Фронт 16:50   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Канашевич: «среди белого дня их просто нет» – люди боятся выходить на улицы Фото: Олег Синегубов

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, что сутки в громаде прошли относительно спокойно, однако ситуация в целом – тяжелая.

«Вчера у нас были обстрелы, которые мы ощущали, и они были ощутимы по позициям ВСУ, то есть, за пределами населенных пунктов. Единственное, что к вечеру был артиллерийский обстрел по населенному пункту Сеньково. Это Куриловская громада. И этот населенный пункт расположен на правом берегу реки Оскол. Там еще есть у нас местные жители – достаточно большое количество. И в результате этого обстрела у нас получил ранение средней тяжести мужчина 1963 года рождения. Он был эвакуирован в город Харьков, где ему будет предоставляться вся необходимая помощь. Ну и уже сегодня сообщили, что этот же населенный пункт, Сеньково, у нас находился под обстрелами. По пострадавшим информации нет», – уточнил Канашевич.

Вдоль Оскола враг активно запускает FPV-дроны, добавил начальник РВА. Соответственно, от ударов страдают близлежащие населенные пункты.

«Достаточно опасная ситуация. Поэтому мы видим, что и местные жители это чувствуют и стараются не находиться на улице, если там нечего делать, среди бела дня их просто нет», – отметил Канашевич.

Он также напомнил, что в громаде продолжается эвакуация. Но желающих выехать все меньше – в последнее время их количество зависит от ситуации.

«Если активные обстрелы, разрушения, не дай Бог, ранения, погибшие, то люди, находившиеся рядом с этим эпицентром, они активно начинают обращаться и мы их вывозим. Если обстрелов нет, то у нас есть плохие примеры, когда из-за отсутствия обстрелов у нас даже родители с детьми пытаются вернуться туда, где раньше была объявлена ​​принудительная эвакуация родителей с детьми», – добавил начальник РВА.

Читайте также: «Так умирает враг на Харьковщине» – ликвидация пехоты россиян (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Эксперт: до 12 часов без света могут сидеть харьковчане, когда наступят морозы
Эксперт: до 12 часов без света могут сидеть харьковчане, когда наступят морозы
07.12.2024, 16:00
ВСУ: около Волчанска у РФ достаточно сил, чтобы повторить майское наступление
ВСУ: около Волчанска у РФ достаточно сил, чтобы повторить майское наступление
07.12.2024, 09:43
«Так умирает враг на Харьковщине» – ликвидация пехоты россиян (видео)
«Так умирает враг на Харьковщине» – ликвидация пехоты россиян (видео)
07.12.2024, 13:25
За Терехова готовы проголосовать снова более половины харьковчан – политолог
За Терехова готовы проголосовать снова более половины харьковчан – политолог
06.12.2024, 19:24
Канашевич: «среди белого дня их просто нет» – люди боятся выходить на улицы
Канашевич: «среди белого дня их просто нет» – люди боятся выходить на улицы
07.12.2024, 16:50
Неизвестный предмет взорвался в руке: на Харьковщине ранен 12-летний мальчик
Неизвестный предмет взорвался в руке: на Харьковщине ранен 12-летний мальчик
07.12.2024, 17:27

Новости по теме:

11:46
ОТГВ «Харьков»: РФ обстреляла позиции ВСУ 227 раз, ситуация тяжелая
08:15
ГШ: пять раз атаковала РФ на Харьковском направлении, девять – на Купянском
11:31
ОТГВ «Харьков» о потерях РФ: ликвидировали 49 единиц вооружения и 82 военных
10:35
Проблем с людьми нет, но воюет неопытная пехота: СОУ о ВС РФ на Харьковщине
08:50
Били из авиации, наступали 22 раза – Генштаб о штурмах россиян на Харьковщине

Вы читали новость: «Канашевич: «среди белого дня их просто нет» – люди боятся выходить на улицы»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, что сутки в громаде прошли относительно спокойно, однако ситуация в целом – тяжелая.".