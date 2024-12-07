Канашевич: «среди белого дня их просто нет» – люди боятся выходить на улицы

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, что сутки в громаде прошли относительно спокойно, однако ситуация в целом – тяжелая.

«Вчера у нас были обстрелы, которые мы ощущали, и они были ощутимы по позициям ВСУ, то есть, за пределами населенных пунктов. Единственное, что к вечеру был артиллерийский обстрел по населенному пункту Сеньково. Это Куриловская громада. И этот населенный пункт расположен на правом берегу реки Оскол. Там еще есть у нас местные жители – достаточно большое количество. И в результате этого обстрела у нас получил ранение средней тяжести мужчина 1963 года рождения. Он был эвакуирован в город Харьков, где ему будет предоставляться вся необходимая помощь. Ну и уже сегодня сообщили, что этот же населенный пункт, Сеньково, у нас находился под обстрелами. По пострадавшим информации нет», – уточнил Канашевич.

Вдоль Оскола враг активно запускает FPV-дроны, добавил начальник РВА. Соответственно, от ударов страдают близлежащие населенные пункты.

«Достаточно опасная ситуация. Поэтому мы видим, что и местные жители это чувствуют и стараются не находиться на улице, если там нечего делать, среди бела дня их просто нет», – отметил Канашевич.

Он также напомнил, что в громаде продолжается эвакуация. Но желающих выехать все меньше – в последнее время их количество зависит от ситуации.

«Если активные обстрелы, разрушения, не дай Бог, ранения, погибшие, то люди, находившиеся рядом с этим эпицентром, они активно начинают обращаться и мы их вывозим. Если обстрелов нет, то у нас есть плохие примеры, когда из-за отсутствия обстрелов у нас даже родители с детьми пытаются вернуться туда, где раньше была объявлена ​​принудительная эвакуация родителей с детьми», – добавил начальник РВА.