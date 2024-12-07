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Канашевич: “серед білого дня їх немає” – люди бояться виходити на вулицю

Фронт 16:50   07.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Канашевич: “серед білого дня їх немає” – люди бояться виходити на вулицю Фото: Олег Синєгубов

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів, що доба у громаді пройшла відносно спокійно, проте ситуація загалом – важка.

“Вчора в нас були обстріли, які ми відчували, і вони були відчутними по позиціях ЗСУ, тобто, за межами населених пунктів. Єдине, що під вечір був артилерійський обстріл по населеному пункту Сенькове. Це Курилівська громада. І цей населений пункт розташований на правому березі річки Оскіл. Там ще у нас місцеві мешканці проживають – достатньо велика кількість. І внаслідок цього обстрілу в нас отримав поранення середньої тяжкості чоловік 1963 року народження. Його було евакуйовано до міста Харкова, де буде надаватися вся необхідна допомога. Ну, і вже сьогодні повідомляли, що цей же населений пункт, Сенькове, в нас перебував під обстрілами. Наразі щодо постраждалих інформації немає”, – уточнив Канашевич.

Вздовж Осколу ворог активно запускає FPV-дрони, додав начальник РВА. Відповідно, від ударів страждають прилеглі населені пункти.

“Досить небезпечна ситуація. Тому ми бачимо, що і місцеві жителі це відчувають і намагаються не перебувати на вулиці, якщо там нічого робити, серед білого дня їх просто немає”, – зазначив Канашевич.

Він також нагадав, що у громаді триває евакуація. Але охочих виїхати все менше – останнім часом їхня кількість залежить від ситуації.

Якщо активні обстріли, руйнування, не дай Боже, поранення, загиблі, то люди починають ті, хто знаходився поруч із цим епіцентром, вони активно починають звертатися і ми їх вивозимо. Якщо обстрілів немає, то в нас є погані приклади, коли внаслідок відсутності обстрілів у нас навіть батьки з дітьми намагаються повернутися туди, де раніше було оголошена примусова евакуація батьків із дітьми“, – додав начальник РВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Канашевич: “серед білого дня їх немає” – люди бояться виходити на вулицю»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 16:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів, що доба у громаді пройшла відносно спокійно, проте ситуація загалом – важка.".