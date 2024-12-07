Облачно и без осадков: какой будет погода 8 декабря

Прогноз погоды на завтра, 8 декабря, опубликовали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

В области будет облачно, без осадков. Ночью и с утра на дорогах – небольшой гололед. Ветер юго-восточный: 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью: от 4° мороза до 1° – тепла. Днем: от 1° градуса мороза до 4° тепла.

В городе будет облачно, также ожидается гололед.

Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза, днем ​​0 — 2° тепла.