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Облачно и без осадков: какой будет погода 8 декабря

Погода 20:06   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Облачно и без осадков: какой будет погода 8 декабря Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 8 декабря, опубликовали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

В области будет облачно, без осадков. Ночью и с утра на дорогах – небольшой гололед. Ветер юго-восточный: 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью: от 4° мороза до 1° – тепла. Днем: от 1° градуса мороза до 4° тепла.

В городе будет облачно, также ожидается гололед.

Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза, днем ​​0 — 2° тепла.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 20:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 8 декабря, опубликовали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.".