Облачно и без осадков: какой будет погода 8 декабря
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 8 декабря, опубликовали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
В области будет облачно, без осадков. Ночью и с утра на дорогах – небольшой гололед. Ветер юго-восточный: 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью: от 4° мороза до 1° – тепла. Днем: от 1° градуса мороза до 4° тепла.
В городе будет облачно, также ожидается гололед.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза, днем 0 — 2° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: погода, прогноз погоды, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 20:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 8 декабря, опубликовали в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.".